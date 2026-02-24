Vinicius Prestianni y Vinicius: No se puede normalizar el insultarse en el futbol mundial En Tercer Grado Deportivo se habló sobre lo sucedido en el juego de la UEFA Champions League.

Hace unos días en la Champions League se dio un caso de racismo que movió muchas situaciones, el futbolista argentino Gianluca Prestianni insultó a Vinicius en el juego entre Benfica y Real Madrid.

Este tema se retomó en la mesa de Tercer Grado Deportivo y Marion Reimers apuntó varias cosas que se deberían de tomar en cuenta para evitar este tipo de acciones, pero recordó que en Europa sigue existiendo el racismo.

“Esta situación no es nueva, el futbol es un espacio hecho a imagen y semejanza de Europa. Europa tiene problemáticas muy serias de índole racista y desde que el tiempo es tiempo y eso se sigue arrastrando”.

“Lo que se busca es resolver de manera permanente, no estoy diciendo que no tenga que ser así, pero no puede ser limitativo a eso a través del castigo. No, muchachos, la cultura, porque aquí estamos hablando no de cambios políticos, sino de cambios culturales”.

La periodista afirmó que se tiene que educar y no justificar las acciones que se dan dentro de un campo de juego, además de que la sanción puede quedar un poco de lado si no se hace algo más profundo.

“Se tiene que reforzar desde otros ámbitos y eso tiene que ver con los marcos de referencia, por ejemplo, un hombre, José Mourinho, que es un líder, que es un hombre muy importante, una voz muy escuchada que justifica las agresiones a Vinicius con cómo celebró”.

“ Entonces le pueden dar un partido o le pueden dar seis, pero es un hecho que se va a seguir repitiendo porque dentro de la cultura futbolística está muy arraigado el racismo. Es necesario tener campañas de prevención, de sensibilización, se les tiene que educar de esta forma, pero no únicamente a los futbolistas a todo el entorno”.

“Por qué normalizamos que nos tengamos que nos insultemos como parte de una actividad física que es un deporte que viene a ser el futbol cultural, no es normal”.