    Vinicius

    Prestianni y Vinicius: No se puede normalizar el insultarse en el futbol mundial

    En Tercer Grado Deportivo se habló sobre lo sucedido en el juego de la UEFA Champions League.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol

    Hace unos días en la Champions League se dio un caso de racismo que movió muchas situaciones, el futbolista argentino Gianluca Prestianni insultó a Vinicius en el juego entre Benfica y Real Madrid.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol
    3:05

    No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol

    UEFA Champions League
    Benfica apelará suspensión de UEFA a Prestianni por caso Vinícius
    2 mins

    Benfica apelará suspensión de UEFA a Prestianni por caso Vinícius

    UEFA Champions League
    UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius
    2 mins

    UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius

    UEFA Champions League
    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid
    1 mins

    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid

    UEFA Champions League
    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions
    1 mins

    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions

    UEFA Champions League
    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius
    1 mins

    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius

    UEFA Champions League
    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri
    5:56

    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador
    1:23

    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter
    1:18

    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1
    1:37

    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1

    UEFA Champions League

    Este tema se retomó en la mesa de Tercer Grado Deportivo y Marion Reimers apuntó varias cosas que se deberían de tomar en cuenta para evitar este tipo de acciones, pero recordó que en Europa sigue existiendo el racismo.

    “Esta situación no es nueva, el futbol es un espacio hecho a imagen y semejanza de Europa. Europa tiene problemáticas muy serias de índole racista y desde que el tiempo es tiempo y eso se sigue arrastrando”.

    “Lo que se busca es resolver de manera permanente, no estoy diciendo que no tenga que ser así, pero no puede ser limitativo a eso a través del castigo. No, muchachos, la cultura, porque aquí estamos hablando no de cambios políticos, sino de cambios culturales”.

    La periodista afirmó que se tiene que educar y no justificar las acciones que se dan dentro de un campo de juego, además de que la sanción puede quedar un poco de lado si no se hace algo más profundo.

    “Se tiene que reforzar desde otros ámbitos y eso tiene que ver con los marcos de referencia, por ejemplo, un hombre, José Mourinho, que es un líder, que es un hombre muy importante, una voz muy escuchada que justifica las agresiones a Vinicius con cómo celebró”.

    Entonces le pueden dar un partido o le pueden dar seis, pero es un hecho que se va a seguir repitiendo porque dentro de la cultura futbolística está muy arraigado el racismo. Es necesario tener campañas de prevención, de sensibilización, se les tiene que educar de esta forma, pero no únicamente a los futbolistas a todo el entorno”.

    “Por qué normalizamos que nos tengamos que nos insultemos como parte de una actividad física que es un deporte que viene a ser el futbol cultural, no es normal”.

    Video Así defendió Kylian Mbappé a Vinicius por los insultos de Prestianni
    Relacionados:
    ViniciusGianluca PrestianniBenficaReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX