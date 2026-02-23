    Benfica

    Benfica apelará suspensión de UEFA a Prestianni por caso Vinícius

    El club portugués está en contra de la decisión de UEFA porque las investigaciones continúan.

    Por:Kevin R. Yu
    Video UEFA suspende a Prestianni y no jugará ante Real Madrid


    Benfica respondió a la suspensión que impuso UEFA a su jugador, el argentino Gianluca Prestianni, tras el supuesto caso de racismo contra el brasileño Vinícius Jr., quien lo denunció de haberlo llamado "mono".

    El club portugués comunicó que apelará la suspensión provisional que obligará a Prestianni perderse el partido de vuelta de Playoffs de Champions League ante Real Madrid que se disputará este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

    El Benfica está en contra de la decisión de UEFA, pues el expediente de Prestianni y Vinícius sigue abierto. Además, las Águilas reiteraron su compromiso y lucha contra el racismo.

    Tanto Benfica como Real Madrid entregaron las pruebas que les pidió la UEFA el pasado jueves para esclarecer el supuesto caso de racismo ocurrido el martes en la cancha del Estádio da Luz en la Champions League. Las investigaciones continúan.

    Comunicado del Benfica tras la suspensión de Prestianni

    “El Sport Lisboa e Benfica tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid.

    “El club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos en cuestión tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones.

    “El Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del club, como Eusébio”.

