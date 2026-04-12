Champions League Atlético de Madrid vs. Barcelona: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos Los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final definen las Semifinales de la Liga de Campeones.

Barcelona venció al Elche en LaLiga. Imagen Alex Caparros/Getty Images

Atlético de Madrid vs. Barcelona es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este martes 14 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

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Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Atlético de Madrid vs. Barcelona finalizó con victoria para el equipo de Diego Simeone por 2-0 en el juego de Ida ante los dirigidos por Hansi Flick.