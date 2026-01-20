    Internazionale

    Inter vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    Los Gunners buscan conservar el invicto en el mítico San Siro.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Otra vez a balón parado! Doblete de Gabriel Jesus

    Inter de Milán recibe al Arsenal en la penúltima jornada de fase de liga de la UEFA Champions League 2026 desde el mítico estadio de San Siro.

    El Arsenal llega en calidad de favorito tras su excelente campaña en la Champions, donde no conoce las derrotas y se mantiene como líder de la competición.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, el Inter de Milán viene de dos derrotas consecutivas y necesita ganar para recobrar la confianza, pero sobre todo para sumar en la recta final de cara a la clasificación de Octavos de Final y ronda de Play-offs.

    ¡GOL DEL ARSENAL Y DOBLETE DE GABRIEL JESUS!


    Los Gunners recobraron la ventaja en tiro de esquina y cabezazo del delantero brasileño para el 1-2.

    ¡GOL DEL INTER Y EMPATA EL PARTIDO!


    Derechazo colocado de Petar Sucic en el área grande tras una serie de rebotes.

    Más sobre Internazionale

    Inter de Milán vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Inter de Milán vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el partido Inter de Milán vs. Arsenal de Champions League
    1:39

    Así puedes ver el partido Inter de Milán vs. Arsenal de Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Con un solitario gol de Szoboszlai el Liverpool le gana al Inter
    5:48

    Resumen | Con un solitario gol de Szoboszlai el Liverpool le gana al Inter

    UEFA Champions League
    ¡Gol de Liverpool! Se abre el marcador gracias a Szoboszlai desde el punto penal
    3:48

    ¡Gol de Liverpool! Se abre el marcador gracias a Szoboszlai desde el punto penal

    UEFA Champions League
    ¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada monumental de Yann Sommer!
    1:50

    ¡Nos ponemos de pie ante la tremenda atajada monumental de Yann Sommer!

    UEFA Champions League
    ¡Atajada enferma de Alisson! Gran remate de Lautaro pero mejor reacción del brasileño
    1:40

    ¡Atajada enferma de Alisson! Gran remate de Lautaro pero mejor reacción del brasileño

    UEFA Champions League
    ¡Regrésenle el grito de gol al Liverpool! Mano de Konaté y le anulan el gol
    5:13

    ¡Regrésenle el grito de gol al Liverpool! Mano de Konaté y le anulan el gol

    UEFA Champions League
    ¡Sommer le vuelve a decir que no al Liverpool! Ataja el disparo de Ekitike
    1:38

    ¡Sommer le vuelve a decir que no al Liverpool! Ataja el disparo de Ekitike

    UEFA Champions League
    ¡Inicia la transmisión! Inter vs Liverpool en Champions League síguelo aquí
    0:30

    ¡Inicia la transmisión! Inter vs Liverpool en Champions League síguelo aquí

    UEFA Champions League
    Liverpool castiga a Mohamed Salah tras sus críticas al entrenador Arne Slot
    1 mins

    Liverpool castiga a Mohamed Salah tras sus críticas al entrenador Arne Slot

    UEFA Champions League

    EL INTER PRESIONA Y BUSCA RÁPIDAMENTE EL EMPATE


    Los italianos reaccionaron tras el gol en contra y mantienen a los Gunners en su propio territorio tras 15 minutos.

    ¡GOL DEL ARSENAL PARA EL 0-1!


    Gran jugada colectiva desde tres cuartos de cancha que Gabriel Jesus define accidentalmente, pero de forma contundente.

    Video ¡Gol de museo! Petar Sucic sacudió la portería de raya con un derechazo

    Partidos de Champions League este martes 20 de enero

    • Villarreal vs. Ajax

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Copenhague vs. Napoli

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
    PUBLICIDAD

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos. Los partidos de Sporting Lisboa vs. PSG y el Tottenham vs. Borussia Dortmund serán exclusivos de DAZN.

    • Real Madrid vs. Mónaco

    El juego inicia a las 14:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En vivo por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Bodo Glimt sorprendió a todos, pero particularmente al Manchester City, y en su juego de la Jornada 7 de la UEFA Champions League en el Aspmyra Stadion, ganó y logró su primera victoria de la historia del torneo.

    Video ¡Goool del Arsenal! Gabriel Jesus aparece en el área para abrir el marcador
    Relacionados:
    InternazionaleArsenalChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX