Internazionale Inter vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Los Gunners buscan conservar el invicto en el mítico San Siro.

Inter de Milán recibe al Arsenal en la penúltima jornada de fase de liga de la UEFA Champions League 2026 desde el mítico estadio de San Siro.

El Arsenal llega en calidad de favorito tras su excelente campaña en la Champions, donde no conoce las derrotas y se mantiene como líder de la competición.

Por su parte, el Inter de Milán viene de dos derrotas consecutivas y necesita ganar para recobrar la confianza, pero sobre todo para sumar en la recta final de cara a la clasificación de Octavos de Final y ronda de Play-offs.

¡GOL DEL ARSENAL Y DOBLETE DE GABRIEL JESUS!



Los Gunners recobraron la ventaja en tiro de esquina y cabezazo del delantero brasileño para el 1-2.

¡GOL DEL INTER Y EMPATA EL PARTIDO!



Derechazo colocado de Petar Sucic en el área grande tras una serie de rebotes.

EL INTER PRESIONA Y BUSCA RÁPIDAMENTE EL EMPATE



Los italianos reaccionaron tras el gol en contra y mantienen a los Gunners en su propio territorio tras 15 minutos.

¡GOL DEL ARSENAL PARA EL 0-1!



Gran jugada colectiva desde tres cuartos de cancha que Gabriel Jesus define accidentalmente, pero de forma contundente.

Partidos de Champions League este martes 20 de enero

Villarreal vs. Ajax

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.



Copenhague vs. Napoli

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos.



Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos Dónde ver: ViX en Estados Unidos. Los partidos de Sporting Lisboa vs. PSG y el Tottenham vs. Borussia Dortmund serán exclusivos de DAZN.

Real Madrid vs. Mónaco

El juego inicia a las 14:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En vivo por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.



