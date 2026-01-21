Champions League El gesto de Manchester City tras la derrota en Champions League Los Citizens no atraviesan por su mejor momento en lo que va del 2026 tanto en Premier League como el torneo continental

Manchester City no ha tenido un buen inicio en este 2026 al lograr los resultados deseados tanto en Premier League como en Champions y ante esto decidieron recompensar a su afición.

Después de la derrota que sufrieron los Citizens frente al Bodø/Glimt de Noruega por el torneo continental, Erling Haaland, Bernardo Silva, Rodri y Ruen Dias se disculparon con los seguidores y tomaron la decisión de reembolsarles el costo de los boletos.

“Nuestros seguidores significan todo para nosotros… Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo”

“ Reconocemos que fue mucho viaje para los aficionados que nos apoyaron en el frío helado durante una noche difícil para nosotros en el campo y cubrir el costo de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer”, señalaron en un comunicado.

Fueron 374 aficionados ingleses que realizaron el viaje hasta Noruega, quienes ahora recibirán una recompensa tras la sorpresiva derrota de Manchester City.

De igual forma mencionaron que darán los mejor para los siguientes compromisos que tendrán ante Wolverhampton y Galatasaray, y que juntos revertirán los malos resultados.

“No podíamos dejar que su apoyo quedara sin respuesta, ahora tenemos que revertir esto juntos”, indicó Haaland en sus redes sociales.