    Champions League

    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    El cuadro merengue quiere alejarse de zona de Playoffs cuando reciba al cuadro del principado, que busca pasar de esta zona a la de clasificación directa a Octavos de Final.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Real Madrid vs. Mónaco se enfrentan como parte de la penúltima fecha de la UEFA Champions League 2025-2026 en la Fase de Liga y donde el conjunto español se encuentra en zona de clasificación directa a Octavos de Final, pero lejos de tener esa posición asegurada.

    Una derrota pone en entredicho la estabilidad merengue hacia la siguiente fase y puede caer hasta zona de Playoffs; suma ya dos derrotas esta campaña en la actual ronda, ante Liverpool y Manchester City, frente a éste incluso en condición de local en la capital española. Además, lo hace esta vez con Álvaro Arbeloa como estratega tras la destitución de Xabi Alonso.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL MADRID VS. MÓNACO DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    AS Mónaco llega con nueve puntos y está en la segunda parte de los Playoffs de la UEFA Champions League; es decir, para cerrar como visitante en busca de un boleto a los Octavos de Final; un descalabro lo puede acerca a la eliminación, pero un triunfo incluso lo colocaría en la pelea por el pase directo a Octavos.

    Pese a todo, el conjunto monegasco sólo tiene una derrota, fue en el arranque de la campaña ante Club Brugge por 4-1, desde entonces se mantiene invicto pero con apenas dos triunfos y tres empates.

    Son dos los juegos directos entre estos equipos, se dio en el UEFA Champions League 2003-2004 con un triunfo por bando en Cuartos de Final, empate global, pero con los goles de visitante como criterio de desempate y que permitió al Mónaco clasificar y llegar, incluso, hasta la Final.

    • Cuándo es el Real Madrid vs. Mónaco de la UEFA Champions League: el partido es este martes 20 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu.
    • A qué hora es el Real Madrid vs. Mónaco de la UEFA Champions League: el juego inicia a las 14:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Real Madrid vs. Mónaco de la UEFA Champions League: el juego lo puedes seguir en vivo por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
