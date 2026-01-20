Champions League Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League El cuadro merengue quiere alejarse de zona de Playoffs cuando reciba al cuadro del principado, que busca pasar de esta zona a la de clasificación directa a Octavos de Final.

Video Duelo de alta tensión, así puedes ver el Real Madrid vs. Mónaco

Real Madrid vs. Mónaco se enfrentan como parte de la penúltima fecha de la UEFA Champions League 2025-2026 en la Fase de Liga y donde el conjunto español se encuentra en zona de clasificación directa a Octavos de Final, pero lejos de tener esa posición asegurada.

Una derrota pone en entredicho la estabilidad merengue hacia la siguiente fase y puede caer hasta zona de Playoffs; suma ya dos derrotas esta campaña en la actual ronda, ante Liverpool y Manchester City, frente a éste incluso en condición de local en la capital española. Además, lo hace esta vez con Álvaro Arbeloa como estratega tras la destitución de Xabi Alonso.

HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL MADRID VS. MÓNACO DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

AS Mónaco llega con nueve puntos y está en la segunda parte de los Playoffs de la UEFA Champions League; es decir, para cerrar como visitante en busca de un boleto a los Octavos de Final; un descalabro lo puede acerca a la eliminación, pero un triunfo incluso lo colocaría en la pelea por el pase directo a Octavos.

Pese a todo, el conjunto monegasco sólo tiene una derrota, fue en el arranque de la campaña ante Club Brugge por 4-1, desde entonces se mantiene invicto pero con apenas dos triunfos y tres empates.

Son dos los juegos directos entre estos equipos, se dio en el UEFA Champions League 2003-2004 con un triunfo por bando en Cuartos de Final, empate global, pero con los goles de visitante como criterio de desempate y que permitió al Mónaco clasificar y llegar, incluso, hasta la Final.