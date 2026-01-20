    Champions League

    La vez que Chicharito Hernández y Álvaro Arbeloa se enemistaron por la prensa

    El actual técnico merengue tuvo un pasaje con el delantero mexicano en el lejano 2015.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Chicharito y Arbeloa protagonizaron pelea por el Real Madrid

    Javier 'Chicharito' Hernández y Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid, alguna vez vivieron un momento de tensión que fue catalogado como una pelea entre ellos.

    La prensa en España, en el lejano febrero de 2015, captó imágenes que dieron la vuelta al mundo y que realmente dio a entender que había pasado algo que quizá nadie sabía el por qué.

    EL DISGUSTO DE ARBELOA POR CHICHARITO


    El 7 de febrero de la temporada 2015-16, Real Madrid vivió una dolorosa derrota de 4-0 ante Atlético de Madrid en el derbi local. Un resultado que generó tensión por todos lados.

    En el campo los jugadores se reclamaban, como Cristiano Ronaldo a sus compañeros o un joven Dani Carvajal en contra de Gareth Bale, pero lo que más llamó la atención fue lo que pasó en la banca.

    Carlo Ancelotti le dio órdenes a Chicharito de calentar para entrar en los minutos finales, lo que disgustó a Álvaro Arbeloa que no sabía la razón para que entrara el mexicano a jugar.

    Arbeloa cuestionó: "¿es necesario 'Chicharito?", en palabras que fueron escuchadas en el banquillo merengue, pero que nadie refutó en su momento. Esta situación creó polémica en las redes sociales.

    La realidad es que nunca hubo un enojo o pelea entre ellos, pero se rumoró de lo mismo debido a lo que se vio en aquel entonces en videos de la transmisión del juego.

    Champions League

