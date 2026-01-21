    Champions League

    Barcelona cumple con su parte del milagro en Champions League

    El conjunto catalán depende ahora de sí mismo para clasificar de forma directa a los Octavos de Final de la Champions League.

    Por:Fernando Vázquez
    El Barcelona cumplió en su visita a Chequia dentro de la penúltima jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y derrotó al Slavia Praga para mantenerse con esperanzas en sus aspiraciones de clasificar de forma directa a los Octavos de Final del máximo certamen europeo.

    Marcador de 4-2 a favor de los catalanes quienes supieron imponerse sobre todo en el segundo tiempo para que el Barcelona volviera a mostrar un buen rostro después de su derrota ante la Real Sociedad en LaLiga.

    El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió de más. Con la obligación de ganar para mantenerse con esperanzas de clasificar de forma directa a los Octavos de Final de la Champions League y, sobre todo, con un gol tempranero de Vasil Kusej.

    Después de unos minutos de mucha incertidumbre, Fermín apareció con un doblete que permitió un descanso profundo para el conjunto catalán que ya lo ganaba antes del descanso... o eso parecía.

    En una jugada totalmente desafortunada, el delantero polaco Robert Lewandowski anotó en su propia meta en lo que era el 2-2 en el descanso y el panorama del Barcelona se complicaba.

    Champions LeagueBarcelona

