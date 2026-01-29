Champions League Real Madrid sufre gol de Trubin en misma portería que el legendario gol de Sergio Ramos El Real Madrid vive una trágica coincidencia en su torneo favorito, 12 años después.

Video La insólita coincidencia entre gol legendario de Ramos y de Trubin

El recinto portugués fue testigo de una gran hazaña que significó la décima Champions League del Real Madrid, todo gracias a que Sergio Ramos, entonces defensa merengue, hizo un histórico cabezazo que fue a las redes en tiempo de reposición, específicamente a los 90+3'.

Aquel gol provocó el inicio de una leyenda importante para Ramos y el Real Madrid que ganó aquella Final en tiempos extra al Atlético de Madrid por 4-1.

Ahora, 12 años después, en el mismo estadio, en la misma portería, el portero Anatoli Trubin del Benfica anotó uno de los goles más humillantes de la época contemporánea que el conjunto blanco ha recibido.

Ese gol, también en la reposición, significó que el Benfica clasificara a los Play-offs de la Champions League, además de que sepultó las aspiraciones merengues de clasificar a los Octavos de Final de forma directa.