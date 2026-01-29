Real Madrid sufre gol de Trubin en misma portería que el legendario gol de Sergio Ramos
El Real Madrid vive una trágica coincidencia en su torneo favorito, 12 años después.
El Real Madrid ha vivido oficialmente las dos caras de la moneda en el Estadio de la Luz en Lisboa, Portugal, un estadio que ya está marcado en la historia del conjunto merengue en la Champions League.
El recinto portugués fue testigo de una gran hazaña que significó la décima Champions League del Real Madrid, todo gracias a que Sergio Ramos, entonces defensa merengue, hizo un histórico cabezazo que fue a las redes en tiempo de reposición, específicamente a los 90+3'.
Aquel gol provocó el inicio de una leyenda importante para Ramos y el Real Madrid que ganó aquella Final en tiempos extra al Atlético de Madrid por 4-1.
Ahora, 12 años después, en el mismo estadio, en la misma portería, el portero Anatoli Trubin del Benfica anotó uno de los goles más humillantes de la época contemporánea que el conjunto blanco ha recibido.
Ese gol, también en la reposición, significó que el Benfica clasificara a los Play-offs de la Champions League, además de que sepultó las aspiraciones merengues de clasificar a los Octavos de Final de forma directa.
Por si fuera poco, una coincidencia más surge con estos dos goles: Thibaut Courtois fue el guardameta que recibió ambas anotaciones.