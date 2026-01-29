Champions League Horario y dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League 16 equipos, entre ellos Real Madrid y PSG, conocerán su destino en busca del pase a Octavos de Final.

Video Así puedes ver el sorteo de los playoffs de la Champions League

Este viernes 30 de enero se llevará a cabo el sorteo de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League, una instancia que definirá el camino rumbo a los octavos de final.

En total, 16 equipos que terminaron la fase de liga entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar estarán presentes en el sorteo.

Entre ellos destacan nombres de peso como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter de Milán, clubes que de manera sorpresiva no lograron avanzar de forma directa y que ahora deberán disputar esta fase extra.

El sorteo se realizará en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza, y los equipos estarán divididos en dos bloques.

Los cabezas de serie, ubicados del noveno al décimo sexto puesto, y los no cabezas de serie, que finalizaron del lugar 17 al 24.

El formato emparejará a los mejores posicionados frente a los de menor ubicación, en series de ida y vuelta, con los cabezas de serie cerrando la eliminatoria como locales.