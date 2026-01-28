    Champions League

    Barcelona golea al Copenhague y se mete entre los mejores ocho de la Champions League

    Los Blaugranas vinieron de atrás para derrotar y eliminar a los daneses.

    Raúl Martínez
    Barcelona se sacudió un gol tempranero en contra para derrotar en el Camp Nou al cuadro del Copenhague FC de la mano de una gran actuación de Lamine Yamal en partido de la última jornada de la fase de liga de la Champions League.

    El equipo danés llegaba con la esperanza de sacar el resultado para mantenerse con vida en el torneo y con gol al minuto cuatro de Viktor Daðason soñaban con avanzar a la siguiente ronda.

    El conjunto blaugrana no encontró el empate en el primer tiempo y fue hasta la parte complementaria cuando pegaron y le dieron la vuelta al partido.

    Al 48’ Robert Lewandwoski igualó los cartones tras solo empujar el balón dentro del área tras un pase de Yamal.

    Fue al minuto 60 cuando Lamine Yamal se unió a la fiesta con un golazo que hizo explotar el estadio para que Barcelona le dio la vuelta al Copenhague.

    Los Blaugranas dominaban y al 68’ Lewandowski fue derribado dentro del área y el árbitro marcó penal para que un minuto más tarde Raphinha convirtiera el 3-1 en favor de los locales, y al 85' Rashford, de tiro libre, puso el 4-1 final.

    Con la victoria el Barcelona culminó la primera fase en la quinta posición con 16 puntos, por su parte, Copenhague se despidió de la Champions League al ubicarse en el puesto 31.

    Champions LeagueBarcelonaRobert LewandowskiLamine Yamal

