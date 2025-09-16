Video Resumen | Arsenal conquista La Catedral con triunfo ante Athletic

El arranque de la UEFA Champions League 2025-26 en la Fase de Liga puso el Athletic vs. Arsenal como un partido llamativo que parecía decepcionar hasta que llegó el anhelado gol.

Los Gunners debutaron con victoria de 2-0 ante los Leones para conquistar La Catedral de San Mamés en Bilbao con goles desde el banco de suplentes.

No fue un partido fácil para los de Mikel Arteta que sufrieron en demasía por lapsos del encuentro, y es que el conjunto español mostró garra y buen futbol por momentos.

El primer tiempo dejó el duelo sin nada para nadie y con la incertidumbre si llegarían los goles. Es más, en el segundo tiempo todo indicaba que el resultado iba a terminar como comenzó, con un 0-0.

La 'revolución del banquillo' ayudó al Arsenal con los ingresos de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli quienes fueron los anotadores de los goles del triunfo en España.

Primero Martinelli en un contragolpe letal, a menos de un minuto para entrar, para definir ante Unai Simón al minuto 72 y luego Trossard, a pase del brasileño, hizo el 0-2 al 87'.