Sporting Lisbon Sporting vs. Arsenal EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League Se disputa el encuentro de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video EN VIVO: ¡Sporting vs Arsenal en la primera batalla de Cuartos de Final de la UCL! AQUÍ

Sporting Arsenal disputan el juego de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Ambos han hecho los méritos suficientes para estar en la ronda de los ocho mejores del torneo.

PUBLICIDAD

El conjunto de la Premier League terminó la fase de Liga con ocho victorias y 24 puntos. Fue líder por lo que clasificó directo a los Octavos de Final en dónde eliminó al Bayer Leverkusen.

Del otro lado, el Sporting fue séptimo con 16 unidades y libro la fase de play-offs. En los Octavos dejó fuera al Bodo/Glimt.

Sigue aquí las incidencias del partido:

Arranca el partido.

Maxi Araújo estrella el balón en el travesaño a los 6 minutos en la primera oportunidad de los portugueses.

Arsenal tiene un par de oportunidades de gol de Madueke le pega al poste y Odegaard manda su tiro apenas desviado a los 15 minutos.

Video ¡Lo gunners se quedan cerca del primero! Dons intentos del Arsenal que pasan por un costado de la portería

El Arsenal se ha hecho con el balón en los últimos minutos, sin embargo las llegadas a gol son más bien escasas.

Araújo le paga mal a un balón, parecía una buena oportunidad de gol.

Video No le puedes pegar tan feo al balón. Maxi Araujo se perdió una importante de gol para el Sporting

A los 38, un error defensivo, casi le cuesta el gol al Arsenal. Raya, los salva.

Video ¡Qué error del Arsenal! Un descuido defensivo que estuvo cerca de costarles el gol si no es Raya

Ya en la segunda mitad, Odeegard cobra un tro libre a los 53 minutos y Rui Silva debe aplicarse para desviarlo.

Arsenal arma una gran jugada en equipo y con un tiro de media distancia mece las redes, pero tras la revisión del VAR, Gyokeres está en fuera de lugar previo al disparo de Zubimendi.

Video ¡Echaron para atrás el golazo que había metido Zubimendi!

David Raya desvía un remate de cabeza a Catamo a os 82 minutos.

Video ¡Lo arriesga todo, qué grande eres Raya! Otra vez salva al Arsenal con su achique en el área