Arsenal Horario y dónde ver PSG vs. Arsenal, Final de la UEFA Champions League Entérate de dónde puedes ver y a qué hora la Final de torneo de clubes más importante del mundo.

Video París Saint-Germain vs. Arsenal | Horario y dónde ver la Final de la UEFA Champions League

Llega la final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal y con ella el escenario ideal para conocer al nuevo campeón del continente europeo de la edición 2025-2026, el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

PSG se enfrenta a los Gunners en una final que promete ser intensa, con ambos equipos buscando consolidar su fortaleza ofensiva tras una destacada trayectoria en la competición.

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El PSG llegó a este partido por el título europeo tras dejar en el camino a Bayen Munich de Alemania, al derrotarlo 5-4 en caso y empatar 1-1 de visita en la vuelta para un global de 6-5 que le diera el boleto.

Por su parte, Arsenal dejó en el camino al Atlético de Madrid con un 1-1 en la Ida de visita y derrotarlos en casa 1-0 en el partido de Vuelta que les dio un global de 2-1 y el pase a la final de la Champions League.

HORARIO Y DÓNDE VER PSG VS. ARSENAL DE FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Cuándo es el Paris vs. Arsenal: el juego es el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna.

A qué hora es el PSG vs. Arsenal: el partido inicia en México a las 10:00 am; en Estados Unidos es a las 12:00 pm tiempo del Este 11:00 am tiempo del Centro y 9:00 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el PSG vs. Arsenal: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.