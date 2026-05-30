uefa champions league PSG vs. Arsenal EN VIVO | ¡Gol de Kai Havertz!

Video ¡Golazo enfermo de Havertz! Arsenal abre el marcador frente al PSG

La Gran Final PSG vs. Arsenal representa el partido más importante en Europa a nivel clubes en donde se define el título de la UEFA Champions League.

La Ferenc Puskas Arena es escenario del gran partido que definirá al campeón en el viejo continente, ya sea nuevo, en el caso de los 'Gunners', o el bicampeonato del conjunto de la 'Ciudad Luz'.

PUBLICIDAD

Se trata de un duelo de los campeones de Francia y de Inglaterra, un auténtico espectáculo en la capital de Hungría.

ACCIONES DEL PARTIDO PSG VS. ARSENAL, FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

¡Inicia el partido PSG vs. Arsenal!

00' El Arsenal mueve la pelota.