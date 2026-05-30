Final Champions League: Todos los futbolistas que jugaron en PSG y Arsenal
Es una Final inédita, pero ambos clubes han representado huella en algunos futbolistas de élite en el balompié europeo.
La Gran Final de la Champions League en 2026 es el partido PSG vs. Arsenal en uno de los mejores duelos que puede darse en la actualidad dentro del balompié europeo y que tiene también ya un historial importante con jugadores de élite.
Existe una lista corta, pero importante de futbolistas que vistieron las dos camisas y, de hecho, en todos los casos, los elementos han defendido los colores que ahora se enfrentan justamente en este siglo.
Eso habla de que ambas escuadras han apuntalado su nivel en época reciente, con resultados que están a la vista, con el propio París Saint Germain como vigente campeón de la Champions League, o un Arsenal que llega a este duelo como flamente campeón de la Premier League.
JUGADORES QUE MILITARON EN EL PSG Y EL ARSENAL EN SU CARRERA
Son en total cinco futbolistas que vieron acción en dos grandes de sus respectivos países, aunque quizás sobresalga el primer caso que a continuación se enumera.
- Mikel Arteta: es nada más y nada menos que el actual director técnico del Arsenal, cargo con el que tiene ya varios años y con quienes a inicios de la segunda década de este siglo. Previamente, en 2001, militó una temporada con sus ahora rivales.
- David Luiz: de triste recuerdo esecialmente para Raúl Jiménez, ya que el defensa brasileño fue quien dio el cabezazo accidental que mantuvo meses al delantero mexicano fuera de las canchas. El sudamericano fue parte de la reestructura parisina entre 2014 y 2016, aunque no alcanzó a ver su apogeo. Ya en la Premier League, fue rival de Jiménez entre 2019 y 2021.
- Nicolas Anelka: 'El Puma', el jugador francés es, de hecho, canterano de la escuadra parisina. Además, jugró en el Arsenal a finales del siglo pasado.
- Lass Diarra: Retirado en el Paris Saint Germain, aunque jugó brevemente con los 'Gunners' en 2007.
- Kaba Diawara: el exdelantero francés y actual director técnico militó brevemente en el Arsenal en 1999. Posteriormente, jugó para el PSG hasta 2003.