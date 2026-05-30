Arsenal Final Champions League: Todos los futbolistas que jugaron en PSG y Arsenal Es una Final inédita, pero ambos clubes han representado huella en algunos futbolistas de élite en el balompié europeo.

Video PSG y Arsenal han compartido estos jugadores: incluyendo a Mikel Arteta

La Gran Final de la Champions League en 2026 es el partido PSG vs. Arsenal en uno de los mejores duelos que puede darse en la actualidad dentro del balompié europeo y que tiene también ya un historial importante con jugadores de élite.

Existe una lista corta, pero importante de futbolistas que vistieron las dos camisas y, de hecho, en todos los casos, los elementos han defendido los colores que ahora se enfrentan justamente en este siglo.

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Eso habla de que ambas escuadras han apuntalado su nivel en época reciente, con resultados que están a la vista, con el propio París Saint Germain como vigente campeón de la Champions League, o un Arsenal que llega a este duelo como flamente campeón de la Premier League.

JUGADORES QUE MILITARON EN EL PSG Y EL ARSENAL EN SU CARRERA



Son en total cinco futbolistas que vieron acción en dos grandes de sus respectivos países, aunque quizás sobresalga el primer caso que a continuación se enumera.