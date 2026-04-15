Champions League Horario y dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisboa, Vuelta de Cuartos de Final de Champions El cuadro de los Gunners desea finiquitar la serie en casa ante el conjunto portugués para avanzar a Semifinales.

Video Champions League 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Arsenal vs. Sporting Lisboa se enfrentan en la Vuelta de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League, lo que significa la primera ocasión que estos equipos se miden dentro de una Fase Final de la máxima competición de Europa a nivel de clubes.

Fue apenas en la temporada pasada que se enfrentaron en la Copa de Europa, pero fue en la Fase de Liga, los Gunners no tuvieron contratiempos y se impusieron por goleada de 1-5 en territorio lusitano.

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Donde sí se enfrentaron dentro de una Fase Final fue en la UEFA Europa League, en la que se midieron en Octavos de Final y donde el conjunto lisboeta logró clasificar a la siguiente ronda tras empate global de 3-3 pero imponerse en penales 3-5.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ARSENAL VS. SPORTING LISBOA DE CHAMPIONS LEAGUE



El partido de Ida en Portugal finalizó con triunfo del Arsenal por marcador de 1-0 ante Sporting Lisboa, por lo que el empate o el triunfo le da el pase a las Semifinales.

El conjunto de Lisboa deberá ganar por diferencia de dos goles para avanzar de forma directa a la siguiente ronda, pero en caso de ganar por un solo gol, haría que se jugarán tiempos extra y de persistir la igualdad en el global, los penales.