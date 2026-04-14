Champions League Arbeloa advierte que Real Madrid puede dar la remontada al Bayern Múnich en casa El entrenador español se mostró confiado de superar a los alemanes y seguir avanzando en la Champions League.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Arbeloa sabe de la mística del Real Madrid para remontar al Bayern Múnich

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró confiado de que el equipo merengue pueda superar el marcador adverso en el global (2-1) y derrotar al Bayern Munich en su casa, para así seguir avanzando en la Champions League.

"Si hay un equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y remontar, creo que somos nosotros. Somos el equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 copas de Europa, somos un equipos con grandísimos jugadores que muchos de ellos no estuvieron al cien por cien en la ida y que mañana lo van a estar. Nadie sabe con certeza cual va a ser el resultado de mañana, pero si puedo asegurar que volveremos con nuestro escudo o sobre él", dijo en conferencia de prensa.

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REAL MADRID NO HARÁ UN MILAGRO EN MÚNICH

Arbeloa consideró que llevarse la eliminatoria es factible y no piensa que conseguirlo pueda ser llamado como un milagro, pues la grandeza del Real Madrid lo hace factible.

"No creo que tengamos que hacer ningún milagro. Seguro que tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles y somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Real Madrid, piensa que el que pueda ganar en este estadio va a ser un milagro", expresó.

Por otra parte, demostró su reconocimiento al Bayern Munich, quien tampoco ponrdá las coas fáciles, y a quien consideró como un igual, por lo que cree que será un gran partido.