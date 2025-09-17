Inter de Milán abre la Champions League con triunfo ante Ajax
Marcus Thuram fue fundamental para darle a los italianos su primera victoria en Fase de Liga ante el cuadro de la Eredivsie.
La Jornada 1 en el calendario de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 colocó el Ajax vs. Inter de Milán como un partido bastante atractivo para seguir.
El Inter de Milán derrotó 2-0 al Ajax este miércoles en la Johan Cruyff Arena, gracias a un doblete del francés Marcus Thuram que fue figura de los neroazzurri este miércoles.
El partido no ofreció muchas ocasiones por parte del equipo de Amsterdam, pero antes de que cayeran los goles de los italianos, tuvo la más clara de todo el partido.
En un contragolpe, Mika Godts se perdió el gol en un mano a mano ante Yan Sommer que atajó bien el portero suizo.
Inmediatamente después, en un tiro de esquina, Marcus Thuram remató a primer poste a servicio de Hakan Çalhanoğlu para abrir el marcador e irse al descanso con la ventaja.
El llamado 'gol de vestidor' llegó al inicio del segundo tiempo. Nuevamente Thuram ganó en un tiro de esquina cobrado por Çalhanoğlu y venció a Vítězslav Jaroš para el 2-0 al minuto 47.
El marcador no se movió más, a pesar de que el Ajax metió el pie al acelerador para buscar descontar o empatar el encuentro.