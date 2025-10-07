    Mundial Sub-20

    Toño Rodríguez quiere ver a Gilberto Mora fuera del futbol de México

    El portero de Xolos nos reveló cómo es el entorno del jugador en el club y fuera del mismo.

    La Selección Mexicana Sub-20 goleó a Chile para avanzar a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en donde espera al ganador del juego entre Argentina y Nigeria.

    En este duelo, Gilberto Mora volvió a brillar y puso una asistencia para gol. Justamente sobre el joven de Xolos de Tijuana, habló Toño Rodríguez, su compañero de equipo y nos explicó cómo es que arropan al “niño” y lo dejan divertirse.

    “Puede llegarle todo el ruido, él está preparado y capacitado para saber aguantarlo y manejarlo. A nosotros como capitanes o gente mayor acá en Tijuana lo seguimos protegiendo, seguimos descargando toda la responsabilidad donde nosotros la agarramos, donde dejamos que Gil juegue, se divierta, al final del día es un niño, decimos, tú sal y diviértete y haz lo que sabes hacer, no tienes que mostrarle nada a nadie, presión, responsabilidad, déjanosla a nosotros y disfrútalo porque ya casi te vas”.

    Toño Rodríguez ve a Gilberto Mora en Europa

    Sobre una posible salida al futbol de Europa, Pepe Toño señaló que no lo quiere de rival en la Liga MX y espera que se vaya pronto porque para eso se está preparando.

    “No lo quiero de rival, jamás, lo quiero jugando de mi lado, Gil lo sabe, sabe que pronto va a estar allá, está preparándose, tiene un círculo cercano muy sano, está muy bien protegido y sabemos que le va a ir muy bien”.

