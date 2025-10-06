Javier Aguirre elogió a Gilberto Mora de cara a su futuro con la Selección Mexicana, pero también tocó el tema que todo mundo desea: Europa.

En palabras exclusivas con Alex de la Rosa de TUDN, 'Vasco' Aguirre comentó acerca de lo Gilberto Mora necesita para poderse ir a Europa en un futuro.

"Tijuana y Jorge no precisan en venderlo para sobrevivir... es más para llevar al chavo con mucho cuidado, son chavos que no tienen precios, que lo puede pagar cualquier equipo turco, griego u holandés, lo mejor para él es buscar más allá de la lana, llevarlo bien a un equipo de Europa que le permita jugar.

LA COMPARACIÓN DE GILBERTO MORA CON VELA Y GIOVANI



En el arranque de la concentración de Selección Mexicana para los amistosos ante Colombia y Ecuador, Javier Aguirre recordó su pasaje con Carlos Vela y Giovani dos Santos hace años.

"Me acuerdo de Vela y Giovani no jugaban y me cuestionaban porque los traía, pero un entrenamiento allá en la adversidad, te sirve más que estar en casa apapchado, a este chavo, en su día, quien decida, habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions".

El entrenador de México dejó en claro que tiene ilusión por el rendimiento de Gilberto Mora y lanzó la pregunta del por qué no podría estar el juvenil como titular en el Mundial 2026.

"Tiene 16 años, le faltan 16 años de vida, cuatro Mundiales más para disfrutarlo, todos podemos ayudarlo. ¿Por qué no? (estar en el Mundial 2026) Si lo pusimos de titular en Copa Oro, tenemos bonito calendario de aquí al Mundial de rivales y están en el radar, no hay jugadores como él, como no había como Benja, son distintos, sabían que estaba pasando, esos cabrones sabían de todo y Gilberto sabe de todo".