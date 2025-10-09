De cara al México vs. Argentina, que se miden por cuarta ocasión en un Mundial Sub-20, jugadores de la Albiceleste admitieron desconocer el estilo de juego y características del conjunto que dirige Eduardo Arce, al que enfrentarán en Cuartos de Final.

Alejo Sarco fue uno de los jugadores que negó conocer el estilo de juego de lo mexicanos, quien incluso se atrevió a decir a quién apoyará la afición local en este encuentro en el que México eliminó a Chile en Octavos de Final y con Argentina mantienen una acérrima rivalidad.

“No vimos nada de México, estábamos más pensando en este partido (de Octavos de Final contra Nigeria); desde mañana veremos qué nos espera en el partido del sábado. ¿Los chilenos? Yo creo que van a hinchar por México, está claro eso”, indicó Alejo Sarco.

Por su parte, Maher Carrizo, quien marcó dos goles para clasificar a Argentina a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 e incluso desconoció a Gilberto Mora, quien se ha perfilado como figura de la Selección Mexicana en este Mundial Sub-20 y que incluso calificó al Tri como candidato al título.

“La verdad sí miramos muy poco estábamos en el jugo de nosotros, disfrutar esto y pensar mañana ya en México. La verdad no prestamos atención, nos enfocamos en nosotros”, comentó Maher Carrizo tras el encuentro.