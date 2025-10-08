Después del triunfo contundente de la Selección Mexicana Sub-20 sobre Chile, Gilberto Mora aseguró que el Tri tiene todo para ser campeones de mundo de la categoría.

En entrevista para TUDN, el mediocampista señaló que también le gustaría ser el mejor jugador del torneo juvenil.

“Sí claro, cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte. Nos tocó un grupo muy duro pero supimos manejar los partidos muy bien, sacamos buenos resultados y creo que tenemos para ser campeones”

“Cuando vine para acá los objetivos eran ser campeón del mundo, individualmente campeón goleador, Balón de Oro, de todo. Pero siempre lo más importante es el equipo y los premios individuales vienen solos”, indicó Gilberto Mora.

MORA SIN PRESIÓN PESE A SER EL MÁS JOVEN DEL TRI

Gilberto Mora, quien suma tres goles en el Mundial Sub-20, mencionó que no siente presión al jugar ya que se divierte en el terreno de juego y siempre trata de ayudar al equipo.

“Trato de disfrutar en el campo... la presión no la siento al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo, entonces trataré de seguir así haciendo mi futbol para el servicio del equipo”

“ La verdad que la experiencia que estoy teniendo es muy bonita, mis compañeros se han portado muy bien conmigo, me han arropado mucho. Me ha ayudado mucho este torneo para sacar mi futbol y a lo mejor agregar muchas cosas a mi futbol que ya tenía, me está sirviendo mucho, estoy disfrutando mucho jugar acá y seguir así para tratar de ganar la copa”, agregó Gilberto Mora.