    Horario y dónde ver México vs. Argentina, Cuartos de Final del Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana Sub-20 buscará su pase a las Semifinales ante un rival favorito a ser campeón.

    Antonio Quiroga.
    Video ¡Hora de la verdad! Así puedes ver México vs. Argentina, Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana Sub-20 jugará contra Argentina en los Cuartos del Final del Mundial Sub-20, con Gilberto Mora con los reflectores encima por su esperado pase a Europa.

    México Sub-20 derrotó a Chile, el país anfitrión, en la fase de los Octavos de Final, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.

    Argentina, por su parte, venció 4-0 a Nigeria con las anotaciones de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y el doblete de Maher Carrizo.

    MÉXICO VS. ARGENTINA: HORARIO Y DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20


    El México vs. Argentina cuenta con historia en el Mundial Sub-20 con tres antecedentes, el más reciente fue en la edición de Colombia 2011, donde los mexicanos finalizaron en Tercer Lugar.

    Son dos triunfos de la Albiceleste ante el Tri Sub-20, los dos de forma consecutiva. Se vieron en Cuartos de Final en Nigeria 1999 donde ganó México por 4-1 y luego en Canadá 2007 en esa misma fase con victoria de 1-0 para los sudamericanos.

    En Colombia 2011 fueron rivales en la Fase de Grupos y Argentina ganó 1-0 a México con gol de Erik Lamela.

    • Fecha: sábado 11 de octubre, Estadio Nacional en Santiago, Chile.
    • Horario: el encuentro está programado a iniciar a las 5:00 pm CT de México.
    • Dónde ver: el partido lo puedes disfrutar por Canal 5, TUDN y ViX en México.
    Video ¡En exclusiva! Este es el panorama para que Gil Mora se vaya a Europa

