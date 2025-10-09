La Selección Mexicana Sub-20 jugará contra Argentina en los Cuartos del Final del Mundial Sub-20, con Gilberto Mora con los reflectores encima por su esperado pase a Europa.

México Sub-20 derrotó a Chile, el país anfitrión, en la fase de los Octavos de Final, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.

Argentina, por su parte, venció 4-0 a Nigeria con las anotaciones de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y el doblete de Maher Carrizo.

MÉXICO VS. ARGENTINA: HORARIO Y DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20



El México vs. Argentina cuenta con historia en el Mundial Sub-20 con tres antecedentes, el más reciente fue en la edición de Colombia 2011, donde los mexicanos finalizaron en Tercer Lugar.

Son dos triunfos de la Albiceleste ante el Tri Sub-20, los dos de forma consecutiva. Se vieron en Cuartos de Final en Nigeria 1999 donde ganó México por 4-1 y luego en Canadá 2007 en esa misma fase con victoria de 1-0 para los sudamericanos.

En Colombia 2011 fueron rivales en la Fase de Grupos y Argentina ganó 1-0 a México con gol de Erik Lamela.

Fecha : sábado 11 de octubre, Estadio Nacional en Santiago, Chile.

: sábado 11 de octubre, Estadio Nacional en Santiago, Chile. Horario : el encuentro está programado a iniciar a las 5:00 pm CT de México.

: el encuentro está programado a iniciar a las 5:00 pm CT de México. Dónde ver: el partido lo puedes disfrutar por Canal 5, TUDN y ViX en México.