¿Contra quién va México en Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

Chile vs. México se medirán en partido de Octavos de Final del Mundial Sub-20 luego de que ambas selecciones clasificaran como segundo lugar en la Fase de Grupos en sus respectivos sectores tras completar sus tres encuentros.

La Selección Mexicana venció a Marruecos, que llegaba como líder del Grupo C con dos juegos ganados, para colocarse con cinco puntos como segundo del contingente y con ello amarrar el pase a los Octavos de Final.

Chile, anfitrión del Mundial Sub-20 2025, también acabó como segundo lugar pero del Grupo A con tres puntos y por debajo de Japón, que concluyó la Fase de Grupos con paso perfecto; los chilenos clasificaron por la regla de Fair Play sobre Egipto, también con tres unidades.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁN CHILE VS. MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-20?

El partido de Octavos de Final entre chilenos y mexicanos se jugará el próximo martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso a las 13:30 horas tiempo del Centro de México, 15:30 horas tiempo del Este.

Esta fue la primera llave confirmada hacia los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 y lo hacen después de que en la edición pasada en Argentina 2023 ninguna de las dos lograra clasificarse a la justa.