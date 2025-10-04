    Mundial Sub-20

    ¿Contra quién va México en Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025?

    La Selección Mexicana avanzó como segundo lugar de la Fase de Grupos y ya tiene rival, día y hora definidos para su siguiente encuentro.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el partido Chile vs. México del Mundial Sub-20

    Chile vs. México se medirán en partido de Octavos de Final del Mundial Sub-20 luego de que ambas selecciones clasificaran como segundo lugar en la Fase de Grupos en sus respectivos sectores tras completar sus tres encuentros.

    La Selección Mexicana venció a Marruecos, que llegaba como líder del Grupo C con dos juegos ganados, para colocarse con cinco puntos como segundo del contingente y con ello amarrar el pase a los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    Chile, anfitrión del Mundial Sub-20 2025, también acabó como segundo lugar pero del Grupo A con tres puntos y por debajo de Japón, que concluyó la Fase de Grupos con paso perfecto; los chilenos clasificaron por la regla de Fair Play sobre Egipto, también con tres unidades.

    ¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁN CHILE VS. MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-20?

    El partido de Octavos de Final entre chilenos y mexicanos se jugará el próximo martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso a las 13:30 horas tiempo del Centro de México, 15:30 horas tiempo del Este.

    Esta fue la primera llave confirmada hacia los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 y lo hacen después de que en la edición pasada en Argentina 2023 ninguna de las dos lograra clasificarse a la justa.

    La última participación de la Selección Mexicana en un Mundial Sub-20 anterior al de ahora fue en Polonia 2019, donde acabó última de su grupo; Chile, por su parte, no jugaba una Copa del Mundo de la FIFA de esta categoría desde Turquía 2013 y donde llegó hasta los Cuartos de Final.

    Más sobre Mundial Sub-20

    1 min
    Eduardo Arce se siente satisfecho de avanzar en el Mundial Sub-20

    Eduardo Arce se siente satisfecho de avanzar en el Mundial Sub-20

    12:30
    Resumen | ¡Papelón de Brasil en el Mundial Sub-20! Regresa a casa sin triunfo

    Resumen | ¡Papelón de Brasil en el Mundial Sub-20! Regresa a casa sin triunfo

    1 min
    ¡Gilberto Mora pone a México en octavos de final del Mundial Sub-20!

    ¡Gilberto Mora pone a México en octavos de final del Mundial Sub-20!

    1 min
    Mateo Levy sale conmocionado del México vs. Marruecos del Mundial Sub-20

    Mateo Levy sale conmocionado del México vs. Marruecos del Mundial Sub-20

    0:30
    ¡Arranca la transmisión en vivo! México vs. Marruecos en el Mundial Sub-20

    ¡Arranca la transmisión en vivo! México vs. Marruecos en el Mundial Sub-20

    Relacionados:
    Mundial Sub-20MéxicoSelección Mexicana Sub-20Selección MexicanaChile

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD