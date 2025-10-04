    Mundial Sub-20

    México vs. Marruecos: Horario y dónde ver partido del Mundial Sub-20

    La Selección Mexicana se juega su pase a la siguiente fase de la justa mundialista Sub-20 de Chile 2025 ante un cuadro marroquí que marcha perfecto.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video El Tri Sub-20 se juega la vida ante Marruecos. Te decimos dónde verlo

    En uno de los grupos más complicados del certamen, la Selección Mexicana ha logrado mantenerse en el segundo sitio del sector C del Mundial Sub-20 Chile 2025, sin embargo, su pase a la siguiente fase aún no está asegurado y se lo jugará ante Marruecos en el último encuentro.

    La Selección Mexicana Sub-20 llega a este cotejo luego de obtener dos apretados empates, ambos con marcadores de 2-2, primero ante Brasil y en la Jornada 2 ante España, lo que los mantiene con dos unidades y en segundo lugar del sector.

    Por su parte, Marruecos, convertido en la sorpresa de la competencia, acumula seis puntos, producto de sus dos victorias, primero sobre España con un 2-0 en la pizarra y sobre Brasil en su segundo compromiso con un 2-1 final, lo que lo tiene como líder inamovoble del Grupo C.

    HORARIO Y DÓNDE VER MÉXICO VS. MARRUECOS

    • Fecha: Sábado 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaiso.
    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 4:00 pm del Este, 3:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de Canal 9 y TUDN en México.

