Horario y dónde ver el partido Brasil vs. México del Mundial Sub-20
En el segundo día de actividades, la Selección Mexicana se estrena en Chile 2025 frente a la segunda selección más ganadora de la categoría.
Brasil vs. México se juega como parte del segundo día de actividades del Mundial Sub-20 Chile 2025, un duelo que significa el regreso del Tricolor a esta justa desde su última participación en Polonia 2019, cuando acabó con tres derrotas en Fase de Grupos.
La Selección Mexicana no participó en el Mundial Sub-20 Argentina 2023 y antes, en la edición de Indonesia 2021 se canceló debido a la pandemia por COVID-19. El mejor papel del conjunto mexicano se dio en la primera edición, Túnez 1977, cuando fue segundo.
La segunda mejor participación de México en un Mundial Sub-20 fue en Colombia 2011 cuando venció a Francia en el juego por el Tercer Lugar. Incluso, para esta edición de Chile 2025, el Tricolor luce como uno de los candidatos al título.
HORARIO Y DÓNDE VER E BRASIL VS. MÉXICO DEL MUNDIAL SUB-20
Por su parte, Brasil es la segunda selección más ganadora de la competición por debajo de Argentina; la Verdeamarelha tiene cinco títulos y el último se dio en 2011, donde eliminó a México en Semifinales por 2-0 con doblete de Henrique.
Los brasileños buscan mejorar sus últimas actuaciones en un Mundial Sub-20, pues su último mejor papel fue en Nueva Zelanda 2015 cuando acabó subcampeón tras ser derrotado por Serbia.
- Cuándo es el Brasil vs. México del Mundial Sub-20: el partido es este domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Chile.
- A qué hora es el Brasil vs. México del Mundial Sub-20: el juego es a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 19:00 horas tiempo del Este, 18:00 horas tiempo del Centro y 16:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Brasil vs. México del Mundial Sub-20: sigue la transmisión en vivo de este partido en territorio mexicano por Canal 5 y TUDN.