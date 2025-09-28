Brasil vs. México se juega como parte del segundo día de actividades del Mundial Sub-20 Chile 2025, un duelo que significa el regreso del Tricolor a esta justa desde su última participación en Polonia 2019, cuando acabó con tres derrotas en Fase de Grupos.

La Selección Mexicana no participó en el Mundial Sub-20 Argentina 2023 y antes, en la edición de Indonesia 2021 se canceló debido a la pandemia por COVID-19. El mejor papel del conjunto mexicano se dio en la primera edición, Túnez 1977, cuando fue segundo.

La segunda mejor participación de México en un Mundial Sub-20 fue en Colombia 2011 cuando venció a Francia en el juego por el Tercer Lugar. Incluso, para esta edición de Chile 2025, el Tricolor luce como uno de los candidatos al título.

Por su parte, Brasil es la segunda selección más ganadora de la competición por debajo de Argentina; la Verdeamarelha tiene cinco títulos y el último se dio en 2011, donde eliminó a México en Semifinales por 2-0 con doblete de Henrique.

Los brasileños buscan mejorar sus últimas actuaciones en un Mundial Sub-20, pues su último mejor papel fue en Nueva Zelanda 2015 cuando acabó subcampeón tras ser derrotado por Serbia.