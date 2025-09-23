Video ¡Éxito asegurado! México tiene plantel para brillar en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 está lista para iniciar su participación en el Mundial de la especialidad Chile 2025 y hay razones para ilusionarse, incluso así lo ve Eduardo Arce, director técnico del Tri juvenil, entrevistado por Paco Arredondo, reportero de TUDN.

Para Arce, hay mucha calidad en el plantel mexicano, por lo que la competencia interna le dará un dolor de cabeza y las respuestas para definir a qué jugadores puede usar para este certamen.

"La clave va a estar en la competencia interna, hay muchos nombres, cómo adaptar esos nombres al esquema y cómo se hacen cargo ellos del lugar".

México Sub-20 regresa a la máxima competición de la especialidad después de que no clasificara al pasado Mundial Argentina 2023, por lo que el hambre es mayúscula.

El Mundial Sub-20 Chile 2025 se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre y México está ubicado en el Grupo C, el llamado 'de la muerte', junto con Brasil, Marruecos y España.

LOS JUGADORES DE MÉXICO SUB-20 QUE LEVANTAN LA MANO PARA EL MUNDIAL



En esta ocasión, hay ya varios jugadores que están consolidados en la Liga MX y que tienen un papel importante con sus respectivos equipos.

-Gilberto Mora de Tijuana

-Hugo Camberos de Chivas

-Mateo Levi de Cruz Azul

-Elías Montiel de Pachuca

-Iker Fimbres de Monterrey

-Rodrigo Pachuca de Puebla

Incluso Gilberto Mora tiene ya un espacio importante en la Selección Mexicana mayor, aunque también hay elementos que están en el futbol internacional.

-César Garza del Dundee de Escocia

-Obed Vargas del Seatle Sounders de Estados Unidos

Esta generación dorada recuerda mucho a la que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-20 Colombia 2011 y, al respecto, César Villaluz, campeón con la Sub-17 en Perú 2005, hace un llamado para que se voltee de nuevo a las categorías inferiores.