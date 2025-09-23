    Mundial Sub-20

    México pierde con Colombia en su último duelo de preparación previo al Mundial Sub 20

    El conjunto que dirige Eduardo Arce ahora emprenderá el viaje rumbo a la competencia en Chile donde enfrentará a Brasil en su debut.

    México Sub 20 cayó 2-3 ante su similar de Colombia en su último juego de preparación previo al Mundial de la categoría que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

    Por el conjunto que dirige Eduardo Arce y que jugó en Paraguay, anotaron Diego Sánchez, a los 60 minutos, y Tahiel Jiménez, a los 83, mientras por el conjunto sudamericano lo hicieron J. Renteria, a los 40 y 52, y R. Benítez, a los 79.

    En días previos, el conjunto mexicano obtuvo un par de victorias, la primera ante Pachuca 2-1 y la segunda ante Arabia Saudita 2-0.

    Y ahora viajará rumbo a Chile para estar lista para su debut que será el próximo domingo 28 de septiembre ante Brasil en el Estadio Nacional de Santiago.

    México esta ubicado en el Grupo C de la competencia y enfrentará, además del equipo amazónico, España y Marruecos.

    El conjunto verde arrancó el partido con E. Ochoa R. Pachuca J. Mendoza E. López H. Camberos C. Garza E. Montiel D. Sánchez Y. Padilla I. Fimbres O. Virgen, además también jugaron A. Morales, G. Mora, C. Bustos, T. Jiménez y A. Domínguez.

