    Gilberto Mora

    Gilberto Mora recibe consejos de finalistas de La Casa de los Famosos

    Dalílah Polanco, Shiky y Mar Contreras dieron estas palabras a la perla mexicana.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Finalistas de Casa de los Famosos dan consejos a Gil Mora para no perder piso

    La Casa de los Famoso culminó con Aldo de Nigris ganador y los finalistas dieron palabras a Gilberto Mora, quien brilla con México en el Mundial Sub-20.

    Entre toda la onda viral que se le pide a la perla mexicana no probar alcohol al verle un gran potencial con tan solo 16 años, los famoso tuvieron consejos para el elemento de Xolos de Tijuana.

    PUBLICIDAD

    "No te desvíes en el camino, van haber muchas cosas que te van a hacer desviarte de él, sé claro, piensa a futuro y sobre todo ve por ese sueño que quieres lograr, lo que crees, creas, y si lo crees lo vas a lograr, así que no desistas, mantente claro, fuerte y seguro de lo que quieres lograr", comentó Mar Contreras.

    "Triunfa, cómetelo todo... ahora, ni bebas bacardi ni con las mujeres estés de un lado a otro, te lo digo por un consejito, ten cuidado porque yo empecé así, al final dejé de tanto de lado las mujeres que me acabé con los hombres", bromeó con su peculiaridad Shiky.

    "Soy una mujer mayor, ya crecí, ya viví, ya pasé por los 16 años y una cosa sé... no bacardi, no mujeres, yo me alejo mucho de las mujeres, pero más del bacardí", le aconsejó finalmente Dalílah Polanco.

    Gilberto Mora tendrá una prueba de fuego este martes 7 de octubre cuando la Selección Mexicana Sub-20 juegue ante Chile en Octavos de Final del Mundial.

    Video La verdadera razón por la que Mora juega el Mundial Sub 20 y no con la Mayor

    Más sobre Gilberto Mora

    2 min
    Desde Chile calientan partido ante México con fea burla a Gilberto Mora

    Desde Chile calientan partido ante México con fea burla a Gilberto Mora

    1 min
    Gilberto Mora reacciona de forma épica cuando le piden no probar alcohol

    Gilberto Mora reacciona de forma épica cuando le piden no probar alcohol

    1 min
    Gilberto Mora y la advertencia que hace su padre sobre su nivel

    Gilberto Mora y la advertencia que hace su padre sobre su nivel

    2:22
    Gilberto Mora aún tiene más por ofrecer al futbol

    Gilberto Mora aún tiene más por ofrecer al futbol

    1:39
    Gilberto Mora habla del doblete que consiguió ante España

    Gilberto Mora habla del doblete que consiguió ante España

    Relacionados:
    Gilberto Mora