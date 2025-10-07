Video Finalistas de Casa de los Famosos dan consejos a Gil Mora para no perder piso

Entre toda la onda viral que se le pide a la perla mexicana no probar alcohol al verle un gran potencial con tan solo 16 años, los famoso tuvieron consejos para el elemento de Xolos de Tijuana.

"No te desvíes en el camino, van haber muchas cosas que te van a hacer desviarte de él, sé claro, piensa a futuro y sobre todo ve por ese sueño que quieres lograr, lo que crees, creas, y si lo crees lo vas a lograr, así que no desistas, mantente claro, fuerte y seguro de lo que quieres lograr", comentó Mar Contreras.

"Triunfa, cómetelo todo... ahora, ni bebas bacardi ni con las mujeres estés de un lado a otro, te lo digo por un consejito, ten cuidado porque yo empecé así, al final dejé de tanto de lado las mujeres que me acabé con los hombres", bromeó con su peculiaridad Shiky.

"Soy una mujer mayor, ya crecí, ya viví, ya pasé por los 16 años y una cosa sé... no bacardi, no mujeres, yo me alejo mucho de las mujeres, pero más del bacardí", le aconsejó finalmente Dalílah Polanco.

Gilberto Mora tendrá una prueba de fuego este martes 7 de octubre cuando la Selección Mexicana Sub-20 juegue ante Chile en Octavos de Final del Mundial.