Video ¿Por qué Gilberto Mora jugó el Mundial y no con la Mayor? La verdadera razón

En palabras exclusivas con Alex de la Rosa de TUDN, 'Vasco' Aguirre compartió que la decisión fue la ideal, a su parecer, junto con otros directivos mexicanos.

"Se cuestiona porque va al 20 y no a la Mayor, lo decidimos entre Andrés, Duilio y yo, creemos, pensamos que en su día era el siguiente escalón deportivo para él, lo más fácil para mí era 'échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano', pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le va a venir bien para entenderse con los chavos.

"Aquí (Selección Mayor) es el niño y lo bromean, lo cuidan entre todos, es más visto como uno más, si se equivoca hay que señalarlo y regañarlo, ahí es su hábitat, a nivel internacional y lo que le viene, sería fantástico para todos, lo decidimos con calma

GILBERTO MORA, EL DIAMANTA EN BRUTO DE MÉXICO



Javier Aguirre reveló cómo es que el Club Tijuana, así como la familia de Gilberto Mora, lo han arropado de una gran forma para llevarlo por buen camino a sus 16 años de edad.

"Gilberto tuvo la gran fortuna que está muy bien arropado, su entorno familiar y profesional. Jorge Hank se ha empeñado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, la agencia que lo representa es muy buena y su familia, los padres, he hablado con ellos. Su carácter es centrado y con 16 años".

Gilberto Mora, de quien se han hechos videos virales en redes sociales, ha llamado la atención por su gran rendimiento dentro del campo de juego en el Mundial Sub-20 y Aguirre lo comparó con dos grandes figuras del futbol mexicano.

"Es alguien diferente, no me tocó verlo jugar, pero yo me acuerdo de Tomás Boy para acá, pero ese talento diferente lo tuvo Benjamín Galindo, ese tipo de jugador que sabe que hacer antes de que venga la pelota, que sabe ubicarse, que no rehúye el choque cuerpo a cuerpo, que con la pelota no son egoístas, son distintos, no nos sobran, este muchacho no tiene techo, es un diamante en bruto, hay que pulirlo bien, hay que llevarlo entre todos y proyectarlo a nivel internacional sin dudas".