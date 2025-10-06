    México

    Javier Aguirre sabe que a Gilberto Mora le beneficiaba jugar el Mundial Sub-20

    El técnico de la Selección Mexicana valoró la forma en cómo Tijuana y su familia llevan al juvenil.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Por qué Gilberto Mora jugó el Mundial y no con la Mayor? La verdadera razón

    Javier Aguirre habló sobre Gilberto Mora y su gran Mundial Sub-20 que lleva con la Selección Mexicana al tiempo de explicar por qué se prefirió que jugara en el torneo en Chile y no los amistosos con el Tri Mayor.

    En palabras exclusivas con Alex de la Rosa de TUDN, 'Vasco' Aguirre compartió que la decisión fue la ideal, a su parecer, junto con otros directivos mexicanos.

    PUBLICIDAD

    "Se cuestiona porque va al 20 y no a la Mayor, lo decidimos entre Andrés, Duilio y yo, creemos, pensamos que en su día era el siguiente escalón deportivo para él, lo más fácil para mí era 'échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano', pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le va a venir bien para entenderse con los chavos.

    "Aquí (Selección Mayor) es el niño y lo bromean, lo cuidan entre todos, es más visto como uno más, si se equivoca hay que señalarlo y regañarlo, ahí es su hábitat, a nivel internacional y lo que le viene, sería fantástico para todos, lo decidimos con calma

    GILBERTO MORA, EL DIAMANTA EN BRUTO DE MÉXICO


    Javier Aguirre reveló cómo es que el Club Tijuana, así como la familia de Gilberto Mora, lo han arropado de una gran forma para llevarlo por buen camino a sus 16 años de edad.

    "Gilberto tuvo la gran fortuna que está muy bien arropado, su entorno familiar y profesional. Jorge Hank se ha empeñado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, la agencia que lo representa es muy buena y su familia, los padres, he hablado con ellos. Su carácter es centrado y con 16 años".

    Gilberto Mora, de quien se han hechos videos virales en redes sociales, ha llamado la atención por su gran rendimiento dentro del campo de juego en el Mundial Sub-20 y Aguirre lo comparó con dos grandes figuras del futbol mexicano.

    "Es alguien diferente, no me tocó verlo jugar, pero yo me acuerdo de Tomás Boy para acá, pero ese talento diferente lo tuvo Benjamín Galindo, ese tipo de jugador que sabe que hacer antes de que venga la pelota, que sabe ubicarse, que no rehúye el choque cuerpo a cuerpo, que con la pelota no son egoístas, son distintos, no nos sobran, este muchacho no tiene techo, es un diamante en bruto, hay que pulirlo bien, hay que llevarlo entre todos y proyectarlo a nivel internacional sin dudas".

    Video 'Vasco' Aguirre destapa bombita sobre traspaso de Gilberto Mora a Europa

    Más sobre México

    Las ausencias de Colombia para el amistoso contra México y Canadá
    Las ausencias de Colombia para el amistoso contra México y Canadá
    Las ausencias de Colombia para el amistoso contra México y Canadá

    Las ausencias de Colombia para el amistoso contra México y Canadá

    Selección Mexicana
    10 fotos
    ¿Quién faltó? Estas son las sorpresivas ausencias de México para la Fecha FIFA
    ¿Quién faltó? Estas son las sorpresivas ausencias de México para la Fecha FIFA
    ¿Quién faltó? Estas son las sorpresivas ausencias de México para la Fecha FIFA

    ¿Quién faltó? Estas son las sorpresivas ausencias de México para la Fecha FIFA

    Selección Mexicana
    13 fotos
    1:25
    ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

    ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

    1 min
    Convocatoria Selección Mexicana para partidos ante Colombia y Ecuador

    Convocatoria Selección Mexicana para partidos ante Colombia y Ecuador

    1 min
    Colombia, liderada por James, da su convocatoria para enfrentar al Tri

    Colombia, liderada por James, da su convocatoria para enfrentar al Tri

    Relacionados:
    MéxicoSelección MexicanaGilberto MoraJavier Aguirre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD