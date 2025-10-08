Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana Sub-20 que actualmente juega el Mundial de la especialidad en Chile 2025, está en la órbita del Barcelona.

César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, dio a conocer que el conjunto blaugrana, un siempre gigante del futbol europeo, mostró interés en el propio Gilberto Mora.

Personal de la institución blaugrana se acercó al entorno del mexicano para preguntar por su situación después de que México y España empataran hace unos días en el Mundial Sub-20.

Hasta el momento, no hay ofertas formales por la llamada joya mexicana ya que el mercado está cerrado. Eso sí, Gilberto Mora eleva su valor en el mercado y, por reglamento, no puede emigrar al futbol de Europa antes de que cumpla la mayoría de edad.

Además del Barcelona, clubes de la talla del Real Madrid o el Manchester United también se han acercado a preguntar al entorno del mexicano por su situación.