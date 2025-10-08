    Barcelona

    Gilberto Mora está ahora en la órbita del Barcelona: esto es lo que se sabe

    La joya mexicana da de qué hablar con sus participaciones en el Mundial Sub-20.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Millonada? Representante de Gil Mora da increíble pista sobre valor de la joya

    Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana Sub-20 que actualmente juega el Mundial de la especialidad en Chile 2025, está en la órbita del Barcelona.

    César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, dio a conocer que el conjunto blaugrana, un siempre gigante del futbol europeo, mostró interés en el propio Gilberto Mora.

    PUBLICIDAD

    Personal de la institución blaugrana se acercó al entorno del mexicano para preguntar por su situación después de que México y España empataran hace unos días en el Mundial Sub-20.

    Hasta el momento, no hay ofertas formales por la llamada joya mexicana ya que el mercado está cerrado. Eso sí, Gilberto Mora eleva su valor en el mercado y, por reglamento, no puede emigrar al futbol de Europa antes de que cumpla la mayoría de edad.

    Además del Barcelona, clubes de la talla del Real Madrid o el Manchester United también se han acercado a preguntar al entorno del mexicano por su situación.

    México eliminó en el Mundial Sub-20 al anfitrión Chile y se medirá a Argentina en los Cuartos de Final.

    Relacionados:
    BarcelonaGilberto MoraMundial Sub-20LaLigaClub TijuanaMéxico Sub-20

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD