Video El Tri Sub-20 llega a la Ciudad de México, tras ser eliminado

Después de la dolorosa eliminación en el Mundial Sub-20, la Selección Mexicana regresó a México y fue recibido por aficionados que se rindieron ante la figura del Tri, Gilberto Mora.

La joven promesa agradeció el cariño de la gente y no dudó en tomarse fotografías con los aficionados, incluso con elementos de seguridad, que lo ovacionaron a su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

No solo Gil Mora complació a los fans, sino también otros futbolistas como Emmanuel Ochoa y Hugo Camberos.

Un momento curioso se dio cuando los jugadores del Tri sorprendieron al hacerla de utileros, ya que ellos mismo ayudaron a cargar todo el material del trabajo que llevaron a Chile.

Y cabe mencionar que Alexei Domínguez llegó en muletas a México tras la lesión que sufrió ante Argentina, y se tiene previsto que el jugador del Pachuca se pierda el resto del Apertura 2025.