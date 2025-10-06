    liga mx

    Aldo de Nigris es el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos

    El sobrino del ex jugador de los Rayados se impone a Abelito y Dalílah y se lleva el premio de la tercera temporada.

    Por:
    TUDN.
    Video Aldo de Nigris se proclama ganador en LCDF

    La tercera temporada de La Casa de los Famosos llegó a su fin y, con ello, se obtuvo un ganador de la reñida competencia final que se dio entre los finalistas de esta singular convivencia en busca de cautivar al público.

    Tras tres meses de vivir bajo el mismo techo en busca de generar el mayor de los carismas, los competidores finales fueron Abelito, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Aldo de Nigris, quienes hicieron de todo por ganarse a la audiencia y su voto.

    Ante estos singulares momentos en busca de ganarse el carisma, al final las votaciones estuvieron muy cerradas entre Dalílah, Abelito y De Nigris, quienes buscaban llevarse el gran premio de 4 millones de pesos.

    Sin embargo, en esta tercera temporada solamente podía haber un vencedor y, en medio de gran incertidumbre y suspenso, con un total de 19 millones de votos, el ganador de La Casa de los Famosos resultó ser Aldo de Nigris.

    Aldo Jr., como algunos lo conocen, originario de Monterrey, actualmente se dedica a generar contenido en redes sociales, sin embargo, en alguna etapa de su vida, fue parte de las Fuerzas Básicas de los Rayados, mismas a las que abandonó para dedicarse, de la mano de su tío Poncho, al mundo de los espectáculos.

