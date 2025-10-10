Video El insólito gesto de Marco Reus al enterarse de broma a Gil Mora

¿Recuerdas la cruel broma que los compañeros de Gilberto Mora le jugaron sobre la supuesta petición de Marco Reus por su jersey al final del partido de Leagues Cup entre Xolos y LA Galaxy? Pues la historia tuvo un final feliz.

La cuenta de la Bundesliga dio a conocer un extracto de la entrevista que le hicieron a Reus donde menciona qué fue lo que pasó cuando se enteró de lo que sucedió a la joven estrella de la Selección Mexicana, quien volvió a brillar ante Chile en Octavos del Mundial Sub-20.

"Recuerdo, fue hace semanas o meses, que algunos de mis compañeros me mostraron el video (de las palabras de Mora) en TikTok o Instagram, me quedé dudando un poco porque no recordaba haberme acercado a él.

"Pero no habría sido un problema intercambiar playeras con él porque jugó un gran partido y es un chico muy joven con un gran futuro. Al final le mandé una playera y creo que le agradó".

En aquella noche, Gilberto Mora se negó a darle su jersey a un fan en zona mixta alegando que Marco Reus se la había pedido después del partido. Sin embargo, todo resultó ser una mentira de sus compañeros y días después el mismo Mora aclararía la situación en rueda de prensa.

De cualquier forma, el joven seleccionado cumplió un pequeño sueño en su corta carrera como futbolista que parece ir en ascenso con sus grandes actuaciones en el actual Mundial de selecciones menores celebrado en Chile.