Video ¡España toma la ventaja! Gol desde los 11 pasos que Iker Bravo concreta

Gilberto Mora es ya la joya mexicana por unanimidad y lo demuestra también en el Mundial Sub-20 Chile 2025 al liderar a México y dotar de personalidad suficiente en el certamen internacional de FIFA.

Marcador de 2-2 ante España contribuido en gran parte por la labor del jugador de los Xolos de Tijuana, quien resolvió el partido con genialidaes propias, a pesar de momentos de mucha incertidumbre.

El propio Gil Mora abrió el marcador de este partido a los 32' en el Estadio Nacional de Santiago y los dirigidos por Eduardo Arce empezaban a fraguar un partido ordenado, aunque España desplegó su poderío ofensivo y el buen uso de las transciones al igualar a los 42' por conducto de Pablo García.

Ya en el segundo tiempo, una descolgada orilló un penal que Iker Bravo cobró bien para darle la vuelta al partido, pero otra obra de arte de Gil Mora hizo posible que el Tri se mantenga invicto en el Muindial Sub-20.

De hecho, la Selección Mexicana Juvenil acumula dos puntos en el ceramen de FIFA de seis posibles, por lo que el liderato de grupo luce ya muy complicado, aunque deberá disputar todas sus fichas en el cierre ante Marruecos. Previamente, México había empatado 2-2 con Brasil en su debut en Chile 2025.

CUBA SACA EL ORGULLO ANTE UNA ITALIA COMBATIVA



El Grupo D mostró una sorpresa agradable desde el caribe, todo después de que Cuba lograra igualar 2-2 ante Italia en un marcador que da mucha vida a la escuadra isleña.

Andrea Natali e Idrissou pusieron los goles para los italianos, pero el segundo se hizo expulsar y la reacción cubana llegó en el segundo tiempo por conducto de un doblete de Michael Camejo, cerca del final.