La Selección de Marruecos superó a su similar de España en el debut del 'grupo de la muerte' del Mundial Sub-20 de la FIFA para mandar un mensaje en el torneo.

El primer tiempo fue disputado con ambas escuadras muy sólidas desde la media cancha hasta la última línea. Sin embargo, España parecía tener el balón más tiempo y manejó los tiempos.

El cerrojo finalmente se abrió hasta la segunda parte, al minuto 54, con una gran jugada de conjunto por la banda de Marruecos y el centro a segundo poste que Yassir Zabiri contactó para el 1-0 de la tarde en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Los españoles apenas procesaban el primer tanto en contra cuando cuatro minutos después cayó el 2-0 de los marroquíes vía Gessime Yassine con otra gran jugada de conjunto muy similar a la primera para sepultar los ánimos de los visitantes.

Las cosas parecían complicarse para Marruecos en los últimos minutos con el penal sobre Jan Virgili, quien se quedó con las ganas luego de la revisión del VAR, pues el árbitro determinó que no hubo contacto y encima lo amonestó por fingir.

España no pudo ni siquiera anotar el descuento y Marruecos se llevó sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-20 para tomar por el momento la cima del Grupo C, el cual comparte con Brasil y México.

ITALIA DERROTA POR LA MÍNIMA A AUSTRALIA

En actividad del Grupo D, la Selección de Italia libró un parejo encuentro con Australia para sumar su primera victoria en el Mundial Sub-20.

El único gol del partido llegó apenas a los 10 minutos del primer tiempo gracias al penal cometido por los australianos y que Mattia Mannini ejecutó perfectamente para adelantarse en el marcador.

Tras más de 90 minutos, el marcador no se movió más e Italia inició con el pie derecho el sueño mundialista en el grupo que comparte con Argentina y Cuba.