    México Sub-20

    México Sub-20 enfrenta esta incomodidad antes de enfrentar a Argentina en el Mundial

    Ojo con lo que hizo FIFA: el Tri juvenil tiene un insólito imprevisto antes del partido de Cuartos de Final.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video FIFA pone al 'enemigo' cerca de la Selección Mexicana

    La Selección Mexicana Sub-20 que enfrenta el Mundial de la especialidad tendrá que encarar una incomodidad insólita y que viene directamente de FIFA de cara al partido ante Argentina de los Cuartos de Final.

    De forma sorpresiva, la FIFA decidió cambiar al conjunto albiceleste de su hotel de concentración y a partir de este jueves, Argentina está en el mismo hotel que México.

    Javier Rojas, reportero de TUDN, dio a conocer que esto generó mucha incomodidad al interior del conjunto tricolor ante una medida que no causó buen sabor de boca entre los dirigidos por Eduardo Arce.

    A pesar de esta incomodidad, la FIFA en realidad ha acostumbrado a hacer este tipo de movimientos a lo largo del torneo Sub-20.

    MÉXICO NO SE AMEDRENTA ANTE ARGENTINA


    Jaziel Mendoza, jugador de la Selección Mexicana Sub-20, señaló que se ve con buenos ojos en el Tri el enfrentar a Argentina para probarse ante el que es uno de los grandes favoritos del torneo.

    "Hemos venido mostrando buenas cosas, podemos dar mucho más y claro que es una buena prueba para demostrar de qué estamos hechos. Más un golpe de autoridad, sería un buen golpe sobre la mesa", concluyó.

    Video México reconoce lo complicado que es el enfrentar a Argentina en un Mundial

    Relacionados:
    México Sub-20Mundial Sub-20

