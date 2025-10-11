Video Esto no le gusta a Argentina: el Tri levanta el ánimo así

Mateo Levy, jugador de la Selección Mexicana Sub-20, recibió el permiso para estar en el partido ante Argentina de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la especialidad.

Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, las pruebas realizadas a Levy este sábado en la mañana confirman que puede ser elegible para el partido ante el conjunto albiceleste.

PUBLICIDAD

De esta forma, el técnico Eduardo Arce podría contar con Mateo Levy al menos en la banca, y esa sería la decisión que tomó el cuerpo técnico para el partido de los Cuartos de Final.

Mateo Levy, quien juega para el Cruz Azul, es uno de los jugadores considerados 'baluarte' dentro del conjunto mexicano que ha sorprendido con sus actuaciones dentro del Mundial Sub-20.