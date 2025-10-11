    México Sub-20

    Mateo Levy recibe autorización para estar en el partido entre México y Argentina Sub-20

    Mejora el panorama para la Selección Mexicana Sub-20 de cara a su partido ante Argentina por un boleto a Semifinales.

    Fernando Vázquez.
    Mateo Levy, jugador de la Selección Mexicana Sub-20, recibió el permiso para estar en el partido ante Argentina de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la especialidad.

    Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, las pruebas realizadas a Levy este sábado en la mañana confirman que puede ser elegible para el partido ante el conjunto albiceleste.

    De esta forma, el técnico Eduardo Arce podría contar con Mateo Levy al menos en la banca, y esa sería la decisión que tomó el cuerpo técnico para el partido de los Cuartos de Final.

    Mateo Levy, quien juega para el Cruz Azul, es uno de los jugadores considerados 'baluarte' dentro del conjunto mexicano que ha sorprendido con sus actuaciones dentro del Mundial Sub-20.

    El elemento cementero salió conmocionado del partido ante Marruecos, el último de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 para México. Por lo tanto, fue baja en el compromiso ante Chile en los Octavos de Final.

