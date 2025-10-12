    Mundial Sub-20

    Dan a conocer el grado de la lesión del jugador de Pachuca Alexei Domínguez

    El jugador de los Tuzos podría estar de regreso hasta que inicie la Liguilla en caso de que su equipo avance a esta instancia de la Liga MX.

    Erick Morales Baca.
    Como si la derrota 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20 no hubiera sido lo suficientemente dolorosa para la Selección Mexicana, el tema de las lesiones también es un factor que traerá consecuencias, especialmente para los equipos de los jugadores.

    Y es que después de la dolorosa lesión que sufrió Alexei Domínguez apenas arrancado el encuentro de Cuartos de Final en Chile 2025, su baja con el Pachuca será un tanto larga debido al diagnóstico recibido por el mediocampista del Tri Sub-20.

    Un día después del encuentro en el que debió salir en camilla, al juvenil jugador se le volvió a ver junto a sus compañeros en el aeropuerto, pero en esta ocasión, con una bota ortopédica y ayudado por muletas, lo que daba un anticipo del grado de su lesión.

    El diagnóstico final para Alexei Domínguez fue de un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, por lo que, a reserva de su evolución y lo que diga el cuerpo médico de los Tuzos, se espera que esté fuera de las canchas por un aproximado de seis semanas.

    Aunque la Selección Mexicana ya quedó fuera del Mundial Sub-20 de Chile 2025, el jugador se perderá la recta final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Pachuca, por lo que será una baja sensible para los suyos.

    Durante este periodo, que podría comprender hasta que inicie la Liguilla del futbol mexicano, el Pachuca enfrentará a FC Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos, partidos cruciales para mantenerse entre los mejores ocho de la tabla y acceder a la Fiesta Grande.

