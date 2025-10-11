Video Resumen | México no puede con Argentina y se termina el sueño mundialista

La Selección Mexicana Sub-20 quedó eliminada del Mundial de la categoría en la fase de Cuartos de Final a manos de Argentina, duelo que terminó con marcador de 0-2 para la Albiceleste.

Al finalizar el encuentro, el técnico Eduardo Arce externó sus primeras impresiones tras quedar eliminados de la Copa del Mundo y del juego ante los argentinos.

PUBLICIDAD

“Me parece un equipo que siempre plantó una idea, que supo proponer en momentos de tensión que también es difícil, hoy se nos atasca mucho el juego, el primer gol, la lesión, más estar con diez hombres nos pegó en esa parte porque de conseguir una falta la fuimos a sacar de la red, ese momento de incertidumbre nos pegó y no supimos cómo igualar el marcador antes de que ellos se fueran arriba, sabíamos que ellos en una transición nos iban a buscar y consiguieron lo que querían”.

Arce comentó que la salida sorpresiva por lesión de Alexei Domínguez les destanteó el planteamiento que tenían previsto, “del sector derecho era explotarles mucho con Alexei, su salida nos tambalea un poco, nos costó entrar un poquito en ritmo después de eso”.

Finalmente, el técnico señaló que seguirán trabajando para superar lo que hicieron en este torneo y no quedarse con que hicieron “un buen papel”.

“No, la verdad yo no me quiero quedar en un conformismo del buen papel, sino hay que ir por más, nos hubiera gustado darles más alegrías, seguir compitiendo en el torneo, porque pensábamos estar hasta el último momento, pero no supimos concretar lo que teníamos que concretar”.