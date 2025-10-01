Video ¡Marruecos sorprende a Brasil! Maamma remata de bolea para el 0-1

Marruecos derrotó a Brasil en el Mundial Sub-20 y enfrentará su último partido de la fase de grupos ante la Selección de México ya calificado a los Octavos de Final del torneo juvenil.

El conjunto africano se impuso por 2-1 en la cancha del estadio Nacional para llegar a seis unidades y a segurar el liderato del grupo C.

El marcador se abrió hasta el minuto 60 luego de un golazo de tijera de Othmane Maamma que venció al arquero brasileño.

La segunda anotación llegó por medio de Yassir Zabiri con un zurdazo a los 76 minutos.

Brasil reaccionó con gol de penal de Teodoro da Silva al 90’, pero ya fue demasiado tarde y Marruecos se quedó con los tres puntos.

Con el primer lugar asegurado, los africanos se medirán con México quien suma dos puntos y buscará sellar su pase a la siguiente fase.

Por su parte, Brasil y España se jugarán en un partido a muerte la vida en el Mundial Sub-20 el solo tener un punto en el torneo.

ARGENTINA ASEGURA SU BOLETO A OCTAVOS DE FINAL

La Selección de Argentino goleó a su similar de Australia en partido correspondiente a la jornada 2 del grupo D.

La Albiceleste llegó a seis unidades para mantenerse como líder de su sector tras golear 4-1 a los Socceroos que siguen sin puntos y se complicaron.

Argentina se impuso gracias a los goles de Alejo Sarco (3’), Tomás Pérez (45’), Ian Subiabre (90+3’) y Santino Andino (90+5).

El próximo partido de la Albiceleste será ante Italia, que tiene cuatro puntos, donde pelearán por el liderato del grupo D.