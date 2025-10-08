Agente de Gil Mora sorprende sobre cantidad a desembolsar para quien quiera ficharlo

Video ¿Millonada? Representante de Gil Mora da increíble pista sobre valor de la joya

Rafaela Pimienta, representante de Gilberto Mora, jugador del Tijuana y la Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20, dio pistas sobre una posible cantidad sobre la que un club debería desembolsar si quiere contratar a la llamda joya mexicana.

En entrevista para TUDN, Rafaela Pimienta dejó en claro que, al menos la cantidad que se especula actualmente, podría distar de ser la que se cumpla con las pretensiones de todas las partes involucradas en un posible fichaje.

PUBLICIDAD

"Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora", dijo Pimienta.

Si bien es cierto que Gilberto Mora está de momento impedido para emigrar a un equipo de Europa, Rafaela Pimienta recordó que, de hecho, hay una posibilidad para que el elemento mexicano pueda, al menos, 'vincularse' con un conjunto del viejo continente, al menos hasta antes de que cumpla la mayoría de edad.

"No puede hacer un traspaso antes de 18 años, no autorizado, pero si un equipo quiere hablar con él, su equipo lo debe autorizar. Vinícius, Endrick cerraron contratos a los 17 años y después hicieron el traspaso a los 18. Xolos tiene un espíritu de colaboración al cien por ciento, sobre acercamientos y llamadas, este traspaso va con una misma dirección entre club y jugador", dijo Pimienta.