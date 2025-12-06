    Inter Miami CF

    Messi asiste y el Inter Miami se corona campeón de la MLS

    Cuando peor jugaba su equipo, La Pulga se lució con dos geniales pases a De Paul y Allende que anotaron los goles del título.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Sedes y estadios en los que Lionel Messi jugará el Mundial 2026

    Inter Miami, con dobete de asistencias de Lionel Messi, se coronó campeón de la MLS Cup tras vencer por 3-1 al Vancouver Whitecaps y darle al primer título de la Major League Soccer al conjunto de las Garzas.

    En un final muy cerrada, el equipo rosa y negro sufrió bastante para superar a un rival que demostró a lo largo de la temporada ser uno de los mejores de la liga.

    Muy temprano, apenas a los 10 minutos y en una jugada que inició Messi con una gran maniobra individual, Rodrigo De Paul asistió a Tadeo Allende que, en su intento de pase a Mateo Silvetti, fue interceptada por Édier Ocampo que con mala fortuna acabó anotando en su propio arco par el 1-0.

    Pero el equipo visitante respondió y poco a poco fue tomando control del juego, tanto así que el portero Rocco Ríos Novo acabó salvando a los de Javier Mascherano, que logró su primet título como técnico, en un par de ocasiones.

    En el comienzo del segundo tiempo, los Whitecaps se fueron encima y lograrían el empate por intermedio del canadiense Ali Ahmed, a los 60 minutos.

    Y cuando más complicado parecía el partido para el Inter Maimi apareció la figura de Messi. El argentino le robó un balón al paraguayo Andrés Cubas y dio un pase preciso a de Paul, quien definió muy bien a la salida el arquero y puso el 2-1.

    Por si fuera poco, en el tiempo de reposición, Messi dio un genial pase picado para que Tadeo Allende anotara el 3-1 que resultó definitivo.

    Además del título, este juego marcó el final de la carrera de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. El de este sábado es el segundo título oficial del Inter Miami, pues ya había ganado la Leagues Cup en 2023, y cuarto trofeo para la franquicia del sur de la Florida, pues también obtuvieron la MLS Supporters Shield en 2024 y el título de la Conferencia este hace una semana.

