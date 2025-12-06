Messi asiste y el Inter Miami se corona campeón de la MLS

Video Sedes y estadios en los que Lionel Messi jugará el Mundial 2026

Inter Miami, con dobete de asistencias de Lionel Messi, se coronó campeón de la MLS Cup tras vencer por 3-1 al Vancouver Whitecaps y darle al primer título de la Major League Soccer al conjunto de las Garzas.

En un final muy cerrada, el equipo rosa y negro sufrió bastante para superar a un rival que demostró a lo largo de la temporada ser uno de los mejores de la liga.

Muy temprano, apenas a los 10 minutos y en una jugada que inició Messi con una gran maniobra individual, Rodrigo De Paul asistió a Tadeo Allende que, en su intento de pase a Mateo Silvetti, fue interceptada por Édier Ocampo que con mala fortuna acabó anotando en su propio arco par el 1-0.

Pero el equipo visitante respondió y poco a poco fue tomando control del juego, tanto así que el portero Rocco Ríos Novo acabó salvando a los de Javier Mascherano, que logró su primet título como técnico, en un par de ocasiones.

En el comienzo del segundo tiempo, los Whitecaps se fueron encima y lograrían el empate por intermedio del canadiense Ali Ahmed, a los 60 minutos.

Y cuando más complicado parecía el partido para el Inter Maimi apareció la figura de Messi. El argentino le robó un balón al paraguayo Andrés Cubas y dio un pase preciso a de Paul, quien definió muy bien a la salida el arquero y puso el 2-1.

Por si fuera poco, en el tiempo de reposición, Messi dio un genial pase picado para que Tadeo Allende anotara el 3-1 que resultó definitivo.