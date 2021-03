Después de eliminar a la Juventus en la Champions League , 'Tecatito' Corona envió palabras de pésame a Héctor Herrera por el sensible fallecimiento de su mamá en días pasados a causa del COVID-19 .

El jugador mexicano del Atlético de Madrid, no entró en la convocatoria para el derbi madrileño que finalmente terminó 1-1 en el Wanda Metropolitano, debido a esa urgencia familiar por el fallecimiento de su madre a los 57 años de edad. El mexicano no se había presentado a varios entrenamientos en la semana por esta situación. Por esta razón, es natural que no esté en la convocatoria para el derbi madrileño y ya contaba con el permiso del club que dirige Diego Pablo Simeone.