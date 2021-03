Héctor Herrera no fue convocado para enfrentar al Real Madrid

Vaya temporada para el mexicano Héctor Herrera , quien ha sufrido desde lesiones hasta Coronavirus . Esta vez se confirmó su ausencia para el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid debido a problemas familiares de los cuales no se dieron mayores detalles pero es algo que ha vivido desde ayer que no se presentó al entrenamiento en el Wanda Metropolitano.

Otro jugador del cual no podrá disponer el 'Cholo' es José María Giménez, quien no se repone de una lesión muscular que sufrió ante el Levante; de ahí en fuera el estratega argentino cuenta con el resto del plantel inlcuído Thomas Lemar, quien apenas esta semana se recuperó de una lesión y regresó a entrenar al parejo de sus compañeros. También regresó al llamado Kieran Trippier, tras cumplir la sanción de 10 semanas que le impuso la Federación Inglesa y Yannick Carrasco, que no ha estado los últimos tres partidos por lesión. Ambos apuntan a iniciar el encuentro.