Futbol Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas El elemento del Alianza Lima soltó varias lágrimas tras haber vivido un hecho inigualable.

Video El gesto viral de Messi que hizo llorar a un jugador argentino en vivo

Emotivas imágenes se vivieron en Perú con la visita de Lionel Messi y el Inter Miami a Lima para un partido amistoso ante Alianza Lima, esto como parte de su pretemporada para la campaña 2026 de la MLS.

Si bien hubo un hecho se hizo viral desde instantes antes del partido, cuando Messi firmó playera a Cliver Huamán Sánchez, mejor conocido como 'Pol Deportes', quien se dio a conocer al mundo hace unos meses.

Cabe recordar que Pol Deportes llamó la atención de todo el mundo en la pasada Final de la Copa Libertadores al transmitirla a través de redes sociales desde un cerro, al no permitirle tener acreditación para el mismo.

¿A QUIÉN MÁS HIZO LLORAR LIONEL MESSI?



Alan Cantero, jugador argentino del Alianza Lima, fue el privilegiado de intercambiar la camiseta con su compatriota, pero el elemento del club peruano rompió en llanto al conseguirlo.

Tras darle su playera y fundirse en un abrazo, Cantero se fue con lágrimas en los ojos y explicó a la televisión lo que había acontecido, donde todo emocionado, no pudo una vez más llorar en plena entrevista.

" Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa (la camiseta). Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar.

"Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, agregó el delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez que ingresó en el entretiempo, dijo a Latina Deportes.

Cantero le mostró a Messi el tatuaje en su pierna derecha que tiene en honor al argentino, donde está el futbolista con la Copa del Mundo tras ganar el pasado Mundial Qatar 2022