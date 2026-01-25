    Futbol

    Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas

    El elemento del Alianza Lima soltó varias lágrimas tras haber vivido un hecho inigualable.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video El gesto viral de Messi que hizo llorar a un jugador argentino en vivo

    Emotivas imágenes se vivieron en Perú con la visita de Lionel Messi y el Inter Miami a Lima para un partido amistoso ante Alianza Lima, esto como parte de su pretemporada para la campaña 2026 de la MLS.

    Si bien hubo un hecho se hizo viral desde instantes antes del partido, cuando Messi firmó playera a Cliver Huamán Sánchez, mejor conocido como 'Pol Deportes', quien se dio a conocer al mundo hace unos meses.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa
    1 mins

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa

    Fútbol
    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!
    1 mins

    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!

    Fútbol
    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil
    2 mins

    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil

    Fútbol
    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!
    1 mins

    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!

    Fútbol
    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo
    1 mins

    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo

    Fútbol
    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga
    1 mins

    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga

    Fútbol
    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual
    1 mins

    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual

    Fútbol
    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A
    2 mins

    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A

    Fútbol
    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez
    1 mins

    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez

    Fútbol
    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez
    2 mins

    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez

    Fútbol

    Cabe recordar que Pol Deportes llamó la atención de todo el mundo en la pasada Final de la Copa Libertadores al transmitirla a través de redes sociales desde un cerro, al no permitirle tener acreditación para el mismo.

    ¿A QUIÉN MÁS HIZO LLORAR LIONEL MESSI?


    Alan Cantero, jugador argentino del Alianza Lima, fue el privilegiado de intercambiar la camiseta con su compatriota, pero el elemento del club peruano rompió en llanto al conseguirlo.

    Tras darle su playera y fundirse en un abrazo, Cantero se fue con lágrimas en los ojos y explicó a la televisión lo que había acontecido, donde todo emocionado, no pudo una vez más llorar en plena entrevista.

    " Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa (la camiseta). Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar.

    "Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, agregó el delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez que ingresó en el entretiempo, dijo a Latina Deportes.

    Cantero le mostró a Messi el tatuaje en su pierna derecha que tiene en honor al argentino, donde está el futbolista con la Copa del Mundo tras ganar el pasado Mundial Qatar 2022

    Video Messi hace llorar a joven reportero peruano en vivo
    Relacionados:
    FutbolLionel MessiAlan Cantero

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX