Stephano Carrillo hace su primer gol oficial en Europa
El atacante mexicano ayudó a la victoria 3-2 del Dordrecht sobre el Den Bosch en la Eerste Divisie.
Stephano Carrillo, delantero mexicano de 19 años, marcó este viernes su primer gol en un partido oficial en Europa y ayudó a la victoria 3-2 de su equipo el FC Dordrecht sobre el Den Bosch en la Eerste Divisie de Países Bajos.
El chico es canterano de Santos Laguna y firmó en febrero del 2025 un contrato hasta el 2029 con el Feyenoord, donde triunfo Santiago Giménez, pero juega cedido con el conjunto de la segunda división de Holanda y este viernes será inolvidable para él.
Luego de que ingresó de cambio a los 65 minutos del partido, e l tanto de Carrillo fue de fuerza y oportunidad al aprovechar un error en la defensa rival para anotar.
El zaguero retrasó de cabeza el balón al arquero, pero no con la fuerza suficiente y Stephano atento aguantó la envestida del arquero rival, disparó y marcó a los 70 minutos.
Fue el 2-1 para su causa y finalmente ayudó a firmar los tres puntos para su club.
El resto de los goles fueron obra de Yoon Do-young, a los 16, y de Yannick Eduardo, a los 80, del lado de su club, mientras Kevin Felida, a los 67, Sebastian Karlsson Grach, a los 74, marcaron por el Den Bosch.
Con este resultado, el Dordrecht alcanzó 28 puntos y se ubica en el sitio 13 de la competencia, mientras el conjunto contrario se quedó con 32 unidades en el noveno puesta tras 23 partidos.