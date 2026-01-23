    Stephano Carrillo

    Stephano Carrillo hace su primer gol oficial en Europa

    El atacante mexicano ayudó a la victoria 3-2 del Dordrecht sobre el Den Bosch en la Eerste Divisie.

    Por:
    TUDN
    add
    Video ¡Para recordar! Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Europa

    Stephano Carrillo, delantero mexicano de 19 años, marcó este viernes su primer gol en un partido oficial en Europa y ayudó a la victoria 3-2 de su equipo el FC Dordrecht sobre el Den Bosch en la Eerste Divisie de Países Bajos.

    El chico es canterano de Santos Laguna y firmó en febrero del 2025 un contrato hasta el 2029 con el Feyenoord, donde triunfo Santiago Giménez, pero juega cedido con el conjunto de la segunda división de Holanda y este viernes será inolvidable para él.

    Luego de que ingresó de cambio a los 65 minutos del partido, e l tanto de Carrillo fue de fuerza y oportunidad al aprovechar un error en la defensa rival para anotar.

    El zaguero retrasó de cabeza el balón al arquero, pero no con la fuerza suficiente y Stephano atento aguantó la envestida del arquero rival, disparó y marcó a los 70 minutos.

    Fue el 2-1 para su causa y finalmente ayudó a firmar los tres puntos para su club.

    El resto de los goles fueron obra de Yoon Do-young, a los 16, y de Yannick Eduardo, a los 80, del lado de su club, mientras Kevin Felida, a los 67, Sebastian Karlsson Grach, a los 74, marcaron por el Den Bosch.

    Con este resultado, el Dordrecht alcanzó 28 puntos y se ubica en el sitio 13 de la competencia, mientras el conjunto contrario se quedó con 32 unidades en el noveno puesta tras 23 partidos.

    Video Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos
