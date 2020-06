Torino vs. Parma marcará el reinicio de la Serie A

El sábado a las 11:30 AM será la reapertura de la Serie A y después le seguirá el Hellas Verona vs. Cagliari a las 2:45 PM, serán los únicos partidos de ese día. El domingo habrá dos más con el Atalanta vs. Sassuolo, partido que se pensó iba a reiniciar la liga, e Inter de Milán vs. Sampdoria, para terminar los partidos pendientes que se tenían.