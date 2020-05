La Serie A adelantará su regreso a la actividad un día y reiniciará el próximo 19 de junio con el Atalanta vs. Sassuolo , uno de los partidos de la Jornada 25 que no alcanzaron a disputarse debido a la contingencia por el coronavirus .

Originalmente, la Serie A tenía pensado regresar el 20 de junio. En ese día se jugarán ahora tres encuentros: Inter vs. Sampdoria, Torino vs. Parma y Verona vs. Cagliari.